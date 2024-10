Königin Mary und Co.: Diese Royals sind heute in Deutschland

Heute wird hoher Besuch aus dem Norden erwartet: König Frederik X. (56) und seine Ehefrau Königin Mary (52) treffen in Deutschland ein. Um 10:30 Uhr werden die dänischen Royals von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) mitsamt seiner Frau Elke Büdenbender (62) in Empfang genommen – und zwar im Schloss Bellevue, wie auf der offiziellen Webseite Der Bundespräsident verkündet wird. Im weiteren Verlauf des Tages treffen auch Norwegens Kronprinz Haakon (51) mit Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie Prinzessin Victoria (47) mit Ehemann Prinz Daniel (51) ein. Außerdem sind Islands Präsidentin Halla Tómasdóttir mit Ehemann und der finnische Präsident Alexander Stubb mit seiner Ehefrau unter den geladenen Gästen.

Hintergrund des Zusammentreffens und des geplanten Festakts ist das 25. Jubiläum der Nordischen Botschaften in Berlin. Wie in einer Pressemitteilung des Bundespräsidenten hervorgeht, sollen "die engen Beziehungen Deutschlands zu Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden" gewürdigt werden. Gegen 19:30 Uhr gibt es dann abschließend ein weiteres Dinner mit den Ehrengästen: "Am Abend laden der Bundespräsident und Frau Büdenbender zu einem festlichen Abendessen nach Schloss Bellevue ein, um die Freundschaft zwischen den nordischen Ländern und Deutschland zu feiern."

Frederik ist seit Anfang des Jahres zum König Dänemarks gekrönt worden, nachdem seine Mutter Königin Margrethe (84) nach 53 Jahren auf dem Thron abgedankt hatte. Vor knapp zwei Wochen gaben er und Mary erstmals ein Staatsbankett. Zu diesem waren die isländische Präsidentin und ihr Ehemann Björn Skúlason ebenfalls als Ehrengäste geladen. Gefeiert wurde auf Schloss Christiansborg in Dänemark.

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Getty Images Königin Mary und König Frederik X. von Dänemark beim Staatsbankett, Oktober 2024

