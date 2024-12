P. Diddy fordert freien Zugang zu einem Laptop im Gefängnis

P. Diddy (55) sitzt derzeit wegen Menschenhandels und anderer schwerwiegender Vorwürfe in Untersuchungshaft. Seit seiner Inhaftierung im September im Metropolitan Detention Centre in Brooklyn beklagt er sich über eingeschränkten Zugang zu einem Laptop, der ihm helfen soll, seine Verteidigung vorzubereiten. Wie Deadline nun berichtet, fordert sein Verteidiger Marc Agnifilo in einem Schreiben an den Bundesrichter Arun Subramanian, dass der Musikproduzent denselben Zugang zu einem Laptop erhält wie andere Häftlinge seiner Einheit.

Der Anwalt des Rappers, Marc Agnifilo, argumentiert, dass andere Insassen in seiner Einheit ihre Laptops ohne Einschränkungen nutzen dürften, was dem Skandal-Rapper jedoch verwehrt bliebe. Der Jurist hebt hervor, dass die Regierung P. Diddy bereits vor zwei Monaten einen Laptop zur Verfügung gestellt habe, den dieser für seine Verteidigungsstrategie nutzen sollte. Bisher hätte er jedoch keinen Zugang dazu erhalten. "Zwei Monate nachdem er angeklagt und inhaftiert wurde, am 25. November 2024, stellte die Regierung dem Metropolitan Detention Centre einen Laptop zur Verfügung, den Herr Combs benutzen kann, um Dokumente einzusehen, sich Notizen zu seinem Fall zu machen und seine Verteidigung zu unterstützen", äußert sich P. Diddys Anwalt in dem Schreiben und klagt: "In den neun Tagen, die seither vergangen sind, hat Mr. Combs den Laptop trotz zahlreicher Anfragen der Verteidiger immer noch nicht erhalten."

Beinahe täglich werden neue Vorwürfe gegen Diddy laut. Die neueste Anschuldigung stammt von der einstigen Newcomerin Bryana "Bana" Bongolan: Sie behauptet, dass der 55-Jährige sie von einem Balkon im 17. Stock eines Luxus-Apartments in Los Angeles baumeln ließ. Die Künstlerin fordert eine Entschädigungszahlung von über zehn Millionen Dollar.

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

