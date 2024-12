Bei "Love Island VIP" kracht es zwischen Gigi und Wilson

Vor dem Ende der ersten Love Island VIP-Staffel knallt es noch mal richtig zwischen Luigi Birofio (25) und Wilson Coenen. Bereits im Vorfeld gab es immer wieder Spannungen zwischen den beiden Kandidaten – diese entladen sich schließlich in der achten Folge, während einer Nominierung, durch die zwei Paare mit dem geringsten Potenzial die Villa verlassen müssen. Als Wilson an der Reihe ist, fällt seine Wahl auf Sandra Janina (25) und Gigi. Dabei schießt der Tätowierer noch einmal gegen den TV-Casanova: "Bei der einen Person ist einfach die Sache, ich weiß immer nicht, was ist echt und was nicht."

Der Temptation Island VIP-Star selbst lässt es sich nicht nehmen, gegen diese Unterstellung zu halten und beschuldigt Wilson und sein Couple Melissa Damilia (29), nicht mit ernsten Absichten in der Show bleiben zu wollen. Das nimmt der Hamburger nicht kommentarlos hin: Nach der Entscheidung, bei der tatsächlich Melissa und Wilson rausgewählt wurden, kommt der Are You The One?-Teilnehmer Gigi gefährlich nahe. Fast Kopf an Kopf wirft er ihm vor, dass er nicht mit offenen Karten gespielt habe: "Vier Frauen hast du gehabt, du hast bei jeder Frau das Gleiche gesagt, was ist das, sei doch ehrlich." Außerdem spricht er den Italiener auf seine Nominierungsrede an und behauptet, dass dieser ihn als "Fisch" bezeichnet habe. "Wer bist du, so eine Aussage zu tätigen?", fragt der 25-Jährige entrüstet. Gigi steht zu sich und seinen Worten: "Ich heiß Gigi und ich kann das."

Grund für den Konflikt der beiden Reality-TV-Kandidaten ist eine Frau: Dana Feist. Wilson soll nämlich gerade außerhalb der Villa Gigis Ex-Freundin näher kennenlernen – und das sogar während der Show! Dass die Gerüchte stimmen könnten und Wilson tatsächlich als Vergebener in die Sendung gegangen sei, bestätigte nun Melissa. Bei der finalen Zeremonie von "Love Island VIP" lässt sie die Bombe platzen: "Ich glaube, es ist schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man außerhalb jemanden hat, der auf einen wartet."

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

