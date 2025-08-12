"Dad Modus aktiviert": Wird Gigi Birofio etwa bald Vater?

Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, hat mit einem Instagram-Clip sowohl für Lacher als auch reichlich Verwirrung gesorgt. Auf dem Video ist seine Freundin Vicky zu sehen, die fröhlich einen Schwangerschaftstest in die Kamera hält und dabei strahlend sagt: "Schatz, du wirst Papa." Gigi zeigt sich daraufhin im "Papa-Modus" – mit dick aufgesetztem Bauch, einer Brille, Bier in der Hand und einer Tüte Chips auf dem Sofa. Doch am Ende kommt die Überraschung, als Vicky in die Kamera schmunzelt und sagt: "Nee, tschau!"

Unter dem Video, das er mit der Caption "Dad Modus aktiviert" versehen hat, finden sich allerhand Reaktionen und Spekulationen. Während viele seiner Follower den humorvollen Clip feiern und offenbar den Witz erkennen, bleiben einige skeptisch. So wundert sich jemand: "Ich habe es mir schon gedacht, als sie letztens meinte, sie wäre so emotional im Moment." Andere fragen sich, wie viel von der Botschaft tatsächlich ernst gemeint sei. Glückwünsche bleiben größtenteils aus, zu unsicher scheint die Community, ob Gigi und Vicky ihre Fans einfach nur auf den Arm nehmen.

Die Beziehung der beiden sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Erst vor Kurzem hatten Fans befürchtet, dass das Paar sich getrennt haben könnte, nachdem Vicky kryptische Nachrichten teilte und gemeinsame Bilder gelöscht hatte. Doch schnell folgte das Dementi: Es handelte sich lediglich um einen Streit, die beiden sind nach wie vor ein Paar.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Freundin Vicky

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im August 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025