Macht Yasin Mohamed sich hier über seinen Autounfall lustig?

Yasin Mohamed (34) und Luigi "Gigi" Birofio (26), bekannt aus diversen Reality-TV-Shows, waren am 1. August in einen schweren Autounfall verwickelt. Auf nasser Fahrbahn verlor Gigi offenbar die Kontrolle über seine lilafarbene Corvette, die bei dem Crash erheblich beschädigt wurde. Besonders brisant: In einem Clip vor dem Crash war angeblich zu sehen, dass Gigi nicht angeschnallt war. Das sorgte in den sozialen Medien für heftige Kritik – auch Oliver Pocher (47) meldete sich mit gewohnt spitzer Zunge zu Wort. Auf Social Media warf er den Realitystars vor, lieber zu filmen, als Verantwortung zu übernehmen. Statt jedoch auf die Vorwürfe einzugehen, teilte Yasin nun ein Video in seiner Instagram-Story, das genau diese Kritik scheinbar aufs Korn nimmt.

Im Video zeigt sich Yasin zunächst hinter dem Steuer eines Wagens und kündigt an, etwas essen gehen zu wollen. Dabei schnallt er sich demonstrativ ab und wendet sich mit den Worten: "Also, Leute, ich bin jetzt in der City. Ich will jetzt kurz was essen gehen und mich abschnallen, falls es genehm ist", an die Zuschauer. Plötzlich klopft es – unsichtbar für die Zuschauer – an die Scheibe, woraufhin Yasin so tut, als würde er mit einem Polizisten sprechen. "Warum ich nicht angeschnallt bin? Ach so, ich wollte gerade was essen gehen... Ah, das soll ich angeschnallt machen – essen gehen? Okay. Ja, klar. Sorry. Wusste ich nicht. Tut mir leid", meint er mit offensichtlichem Spott.

Nach seinem Bekanntwerden durch diverse Reality-TV-Shows nutzt Yasin Mohamed seine Plattform häufig, um einen humorvollen und oft provokativen Einblick in seinen Alltag zu geben. Seine Art, mit Kritik umzugehen, polarisiert jedoch immer wieder. Während einige seine lockere Einstellung feiern, werfen ihm andere Respektlosigkeit vor. Besonders nach dem Autounfall sehen viele in dem aktuellen Clip eine unangebrachte Verharmlosung eines ernsten Themas. Trotz – oder gerade wegen – solcher Reaktionen bleibt Yasin in der Öffentlichkeit präsent und sorgt dafür, dass es ihm so schnell nicht an Aufmerksamkeit mangelt.

Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars

Instagram / yasin__11_ Gigi Birofios zerstörtes Auto, August 2025

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025