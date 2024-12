Prinz Harry in den USA: Seine Mutter hätte es sich gewünscht

Prinz Harry (40), Herzog von Sussex, hat jetzt über sein Leben in den USA mit seiner Frau Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern gesprochen. Beim DealBook Summit der New York Times sprach Prinz Harry offen über sein Leben in den USA und darüber, was seine Mutter, Prinzessin Diana (✝36), wohl davon halten würde. Zu Moderator Andrew Ross Sorkin sagte er: "Ich genieße es, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen. Es ist ein Teil meines Lebens, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn erleben würde, und es fühlt sich an, als wäre es das Leben, das meine Mutter sich für mich gewünscht hat."

Harry und Meghan, die 2018 geheiratet haben, zogen 2020 in die USA, nachdem sie angekündigt hatten, von ihren Rollen als Senior Royals zurückzutreten. Zunächst wohnten sie in Tyler Perrys (55) Haus, bevor sie nach Montecito in Kalifornien zogen, wo sie nun mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) leben. Der Herzog von Sussex sprach auch über die Herausforderungen nach dem Umzug, insbesondere über den Verlust der staatlichen Sicherheitsvorkehrungen, die sie im Vereinigten Königreich hatten. "Ich hätte niemals meinen Personenschutz verlieren dürfen", sagte er und fügte hinzu, dass er darauf warte, dass sein Fall gegen die Regierung im April verhandelt werde.

Abseits seiner öffentlichen Rolle und Verantwortung konzentriert sich Harry auf sein persönliches Leben und seine Prinzipien. Sein Hauptziel sei es, "der beste Vater und Ehemann" zu sein. Die zehn Jahre, die Harry im Militär diente, formten seine Werte und Prinzipien, die er in einem sich verändernden Weltgeschehen zu wahren versucht. Harry hat sich auch als Verfechter für psychische Gesundheit positioniert und teilt offen seine Erfahrung mit Panikattacken und Therapie, die, wie er sagt, ihm "die Augen geöffnet" haben.

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

Getty Images Prinz Harry im November 2024 beim Grey Cup in Vancouver, Kanada

