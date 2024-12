So stolz ist Rapper Luciano auf seine Fast-Food-Filialen

An dem Namen Luciano (30) kommt man im Deutschrap einfach nicht vorbei: Der Rapper hält sich seit über sieben Jahren mit Hits wie "Beautiful Girl" an der Spitze der Charts. Doch neben seiner erfolgreichen Musikkarriere kann der 30-Jährige auch beachtliche Erfolge als Unternehmer vorweisen. Im Jahr 2023 eröffnete Luciano unter dem Namen Loco Chicken 100 Fast-Food-Filialen in ganz Deutschland. Bei den GQ Men of the Year Awards 2024 verriet er im Interview mit Promiflash, wie stolz er auf seine Läden sei. Besonders stolz sei er offenbar auf den Geschmack seiner Gerichte: "Mein Chicken schmeckt halt wirklich gut", betonte der Musiker grinsend.

Lucianos erfolgreiche Gastronomien sind auch ein wichtiger Faktor, aus dem der Rapper am vergangenen Donnerstag bei den GQ Men of the Year Awards die Auszeichnung "Musician of the Year" verliehen bekam. "Luciano ist kein kurzzeitiges Musik-Phänomen, sondern ein ernsthafter Künstler und Unternehmer, der unsere Hörgewohnheiten und unsere Ernährungsweise auf Jahre nachhaltig beeinflussen wird", begründete das Magazin die Entscheidung.

Neben Luciano durften sich auch andere prominente Gäste an dem Abend über Auszeichnungen freuen. Der britische Schauspieler Nicholas Hoult (34) wurde als "Actor of the Year" geehrt. Es sei schön, bestätigt zu bekommen, dass neben seiner Mutter offenbar auch andere denken würden, er sei der "Actor of the Year", scherzte der Hollywood-Star. Auch Kyle MacLachlan (65) erhielt eine Ehrung: Der "Twin Peaks"-Star wurde zum "Icon of the Year" gekürt. Neben den männlichen Stars durfte sich auch Jennifer Coolidge freuen: Die "The White Lotus"-Darstellerin bekam den Preis "Woman of the Year".

