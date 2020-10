Will Luciano (26) jetzt etwa in der Lebensmittelbranche durchstarten? Erst im Mai dieses Jahres hatte sein Musikerkollege Capital Bra (25) seine Fans mit einem neuen Produkt überrascht: Nach seinen Nummer-eins-Produktionen, unter anderem "Nicht verdient", wagte sich der Künstler in einen ganz anderen Bereich vor und brachte seine eigene Tiefkühlpizza auf den Markt. Jetzt legt auch Luciano nach: Der Rapper kreiert seine eigenen Cornflakes!

"Beim Frühstücken kam mir eine Idee, die es so in Deutschland noch nie gegeben hat: Ich mach die ersten Cornflakes mit Drip", verriet Luciano seinen Followern via Instagram. Die Cerealien mit dem Namen "Loco Charmz" soll es vorerst aber nur in limitierter Version für die Käufer seines neuen Albums geben – später soll das Frühstück auch in den Regalen der Supermärkte zu finden sein. Außer einem ersten Logo-Entwurf der Verpackung in den Farben schwarz und blau hält der 26-Jährige weitere Details über sein neues Projekt allerdings noch geheim.

Lucianos Community ist dennoch völlig aus dem Häuschen. "Richtig gute Idee", kann ein Fan die Veröffentlichung der Flakes offenbar kaum erwarten. Und auch Prominente aus der Rap-Szene sind begeistert. So kommentierten beispielsweise auch Rap-Beauty Shirin David (25) und Sänger Summer Cem (37) den Beitrag und wünschten Luciano viel Erfolg.

Instagram / luciano_loco030 Luciano, Rapper

Instagram / luciano_loco030 Luciano, Künstler

Instagram / summercem Summer Cem und Luciano, September 2019

