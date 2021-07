Luciano (27) ist kaum zu stoppen! Wie aus dem Nichts stand der Rapper 2017 plötzlich mit seiner Musik auf der Matte und startet seitdem total durch. Nachdem der Wahlberliner im vergangenen Jahr mit seinem Album "Exot" bereits ordentlich Wind in die Rapszene brachte, sorgte er am vergangenen Freitag mit der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums "Aqua" für musikalischen Nachschub. Die neue Scheibe scheint besonders gut anzukommen: Luciano platziert sich mit dem Album an der Spitze der Charts!

Beim Anblick der aktuellen Spotify-Albumcharts dürften Lucianos Fans und auch der Rapper selbst mehr als zufrieden sein: Der 27-Jährige landete mit seiner neuen LP auf Platz eins der internationalen Rangliste. Sogar altbekannte Hasen im Musikgeschäft müssen sich da wohl geschlagen geben – wie beispielsweise Rapper G Herbo, der es nur auf Platz zwei schaffte. Seinen Erfolg kann Luciano offenbar selbst noch kaum glauben. "Unglaublich! Ich liebe euch, danke für alles", schwärmt er in seiner Instagram-Story.

Um an seinem Album zu arbeiten, verbrachte Luciano nicht nur viel Zeit in Dubai – er holte sich auch bekannte Künstler an seine Seite. So sind auf der neuen Platte beispielsweise auch Features mit Headie One und Summer Cem (38) zu finden. Bereits kurz vor der Veröffentlichung teilte Luciano via Instagram seine Hoffnung, dass er mit seiner Musik seine Supporter begeistert: "Ich mache immer das, was mein Herz mir grade sagt oder mein Gefühl mir gibt. Ich hoffe, es gefällt euch!"

Instagram / luciano_loco030 Luciano, Musiker

Instagram / luciano_loco030 Luciano, Rapper

Instagram / luciano_loco030 Luciano, Künstler

