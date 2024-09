Deutscher Rap-Star Luciano trauert um Fatman Scoop (†53)

Die Musikwelt ist in Trauer: Rapper Fatman Scoop, bürgerlich Isaac Freeman III, ist am vergangenen Samstag überraschend im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Der US-Rapper brach plötzlich während eines Konzerts auf der Bühne zusammen – und auch die eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben bedauerlicherweise erfolglos. Unter den trauernden Musikgrößen befindet sich auch der deutsche Hip Hop-Star Luciano (30): "Sein Tod ist auf jeden Fall traurig – er war eine große Legende", erklärt er im Gespräch mit RTL am Rande der Icon League.

Wie diverse Fan-Videos im Netz zeigen, sackte Fatman Scoop (✝53) plötzlich hinter dem DJ-Pult zusammen, was zu schockierenden Szenen führte. Einen Tag zuvor soll der Rapper schon einmal auf der Bühne zusammengebrochen sein. Ob die beiden Ereignisse zusammenhängen, ist nicht klar. Auch die genauen Umstände seines Todes sind bisher noch nicht geklärt. "Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schön bzw. herzerwärmend ist, ist, dass er bei dem gestorben ist, was er geliebt hat!", versucht Luciano im Gespräch mit dem Sender Trost zu finden.

Doch der plötzliche Tod des US-amerikanischen Rappers hat Luciano nicht nur traurig, sondern auch nachdenklich gestimmt. Um gesund und fit zu bleiben, achtet der deutsche Rap-Star stark auf seinen Lebensstil, wie er im Interview mit dem Sender verdeutlicht: "Ich ernähre mich sehr gesund, mache viel Sport. So versuche ich so lange wie möglich fit zu bleiben." Darüber hinaus ist es dem 30-Jährigen ein Anliegen, sich stets weiterzuentwickeln. Zuletzt hat er seine Karriere von der Musik- auf die Sportbranche ausgeweitet. In Toni Kroos' (34) neuer Fußball-Kleinfeldliga, der Icon League, bildet der Rapper gemeinsam mit Antonio Rüdiger das Trainer-Duo des Teams FC Berlin City.

Getty Images Fatman Scoop, Rapper

Instagram / lucianoloco Luciano, Rapper

