Fans dürfen sich freuen: Das hat Luciano musikalisch vor

Luciano (30) kann auf eine beeindruckende Musikkarriere zurückblicken. Seit Jahren zählt der Rapper zu Deutschlands erfolgreichsten Künstlern. Damit soll auch noch lange nicht Schluss sein. "Neu ausprobieren in der Musik werde ich mich immer. Meine nächsten Ziele sind, weiter oben zu bleiben, weiter oben mitzuspielen und den Erfolg zu halten und einfach weiter menschlich zu bleiben. Das ist mein größtes Ziel", erzählt Luciano bei den GQ Men of the Year Awards 2024 im Interview mit Promiflash.

Neben der Musik hat sich der 30-Jährige ein weiteres Standbein aufgebaut. 2023 eröffnete er 100 Fast-Food-Filialen mit dem Namen Loco Chicken. Und offenbar laufen die Restaurants bestens. Im Gespräch mit Promiflash verrät Luciano sein Geheimrezept hinter dem Erfolg seiner Läden: "Mein Chicken schmeckt halt wirklich gut."

Am selben Abend durfte sich Luciano auch noch über eine begehrte Auszeichnung freuen. Er wurde zum "Musician of the Year" gekürt und reiht sich damit neben Nicholas Hoult (35) als "Actor of the Year", "The White Lotus"-Darstellerin Jennifer Coolidge als "Woman of the Year" und Kyle MacLachlan (65) mit dem besonderen Preis "Icon of the Year" ein.

Luciano im November 2024

Luciano, Preisträger der GQ Awards 2024

