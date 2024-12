Chris Broy turtelt bei den Reality Awards mit Freundin Bella

Im Oktober machte Chris Broy (35) seine Beziehung mit Bella öffentlich. Bei der Verleihung der Reality Awards posieren sie gemeinsam auf dem roten Teppich. Die Love Fool-Bekanntheit trägt ein schickes, schwarzes Glitzerkleid und kombiniert dazu eine Tasche in der gleichen Farbe. Chris passt sich seiner Freundin an und trägt ein blaues Hemd zu einer schwarzen Hose. Gemeinsam posieren sie Arm in Arm und zeigen, wie verliebt sie sind.

Nach langen Spekulationen bestätigten Chris und Bella mit einem niedlichen Video auf Instagram, dass sie ein Paar sind. "Von Freunden zu Liebenden", schrieben sie zu einem Clip, der Momente ihrer Beziehung zeigt. Der Ex von Evanthia Benetatou (32) kommentierte sogar die drei großen Worte "Ich liebe dich".

Bevor Chris Bella datete, nahm er an Are You The One – Reality Stars in Love teil. Die Show musste er relativ schnell verlassen, da er und Emmy Russ (25) als Perfect Match gefunden wurden. Nach dem Format lernte er Gabriela kennen, bevor er die Romanze mit ihr für Bella beendete.

Instagram / chris_broy Chris Broy und seine Freundin Bella Oktober 2024

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner Freundin Bella

