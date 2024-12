Kylie erklärt: Darum passt Jason Kelce nicht auf Kinder auf

Die schwangere Kylie Kelce (32) hat in ihrem neuen Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" verraten, warum ihr Ehemann Jason Kelce (37) nicht auf ihre drei Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett aufpasst, wenn sie beschäftigt ist. Obwohl Jason nach seiner erfolgreichen NFL-Karriere im Ruhestand ist, organisiert Kylie immer eine Babysitterin. Der Grund: Er sei jetzt einfach noch beschäftigter als während seiner aktiven Football-Karriere. "Ich sehe ihn jetzt im Ruhestand weniger als zu seiner Zeit als Footballer", betonte sie.

Selbst wenn Jason Kylie sagt, dass er zu Hause sein wird, vertraut sie nicht darauf. "Mein Mann kann mir 72 Mal sagen, dass er in den Zeiten, in denen ich das Haus verlassen muss, zu Hause sein wird – ich werde trotzdem eine Betreuung für die Kinder planen. Das ist kein Vorwurf an meinen Mann", erklärte die stolze Mama. Jason sei im Moment einfach so beschäftigt wie noch nie. Als er noch regelmäßig auf dem Platz stand, hatte die Familie zumindest einen geregelten Zeitplan. Heutzutage geht es im Hause Kelce chaotischer zu.

Neben diesen Herausforderungen erwartet die Familie Kelce bald ihr viertes Kind, erneut ein Mädchen. Besonders die jüngste Tochter Bennett hat Schwierigkeiten, die bevorstehende Ankunft des Babys zu akzeptieren. "Nein, sie hat sich absolut nicht damit abgefunden", gestand Kylie im Podcast und fügte hinzu: "Wenn ich sage, dass Bennett sich tief und persönlich angegriffen fühlt von der Tatsache, dass wir ihr ein weiteres Geschwisterchen schenken wollten, meine ich das mit ganzem Herzen." Kylie war nicht überrascht von Bennetts Reaktion, da sie es nie mochte, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter mit anderen Kindern zu teilen. "Wenn andere Babys oder kleine Kinder zu Besuch kommen und versuchen, auf meinen Schoß zu klettern, schiebt sie sie physisch weg", erzählte sie schmunzelnd.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023

Anzeige Anzeige