Nach Kritik: Vanessa Mai feiert ihr Comeback im Schlager-TV

Vanessa Mai (32) kehrt nach sieben Jahren zurück in eine der berühmten Shows von Florian Silbereisen (43). Am 19. Oktober 2023 wird sie beim allseits beliebten "Schlagerboom" in Dortmund gastieren. Das kündigte die Schlagersängerin auf Instagram an. Unter ein Foto, auf dem sie geheimnisvoll über ihre Schulter schaut, schrieb sie: "'Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist!' Ich freue mich auf den Schlagerboom."

Überraschend ist dies allemal, da Vanessa in der Vergangenheit deutliche Kritik an Formaten wie diesen geäußert hatte. Damals erklärte die Sängerin in der ARD-Doku "Mai Time is Now": "Ich geh' kaputt darin" und unterstrich, dass sie selbst im Falle eines Karriereeinbruchs nicht mehr zu den Schlagershows zurückkehren würde. Weshalb sie sich trotz dieser klaren Worte nun doch für ein Comeback in die TV-Schlagerwelt entschieden hat, ließ sie offen.

Trotz ihres Rückzuges aus den Schlagersendungen konnte Vanessa in den vergangenen Jahren ihrer Karriere riesige Erfolge erzielen. Doch nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe könnte es bei der Sängerin nicht besser laufen. Mittlerweile ist sie schon seit sieben Jahren mit Andreas Ferber (41), dem Stiefsohn von Schlagerikone Andrea Berg (58) verheiratet. Gegenüber Bild verriet die 32-Jährige erst kürzlich, wie sie und Andreas die Liebe nach all den Jahren frisch halten: "Wir sind immer ehrlich und hören einander zu. Wir sind absolut synchronisiert. Das ist perfekt!"

Getty Images Vanessa Mai und Florian Silbereisen beim Oktoberfest im Jahr 2016

AEDT Vanessa Mai und Andreas Ferber im Dezember 2022

