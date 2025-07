Sia entfacht Liebesgerüchte mit "Too Hot To Handle"-Star

Was läuft da zwischen Sia (49) und Reality-TV-Casanova Harry Jowsey (28)? Die Sängerin und der Too Hot To Handle-Star wurden am Samstag Händchen haltend und mit einem breiten Lächeln im Gesicht vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet. Wie Daily Mail berichtet, verbrachten die beiden ein gemeinsames Dinner-Date im Ca Del Sole Restaurant und wirkten dabei sehr vertraut. Sia, bekannt für ihre extravaganten Outfits, trug ein locker fallendes schwarzes Maxikleid mit einem langen Mantel und auffälligen Stiefeln mit Leopardenmuster. Harry entschied sich für einen olivgrünen Mantel, passende Chinohosen und legere Sneaker.

Diese Beobachtungen kommen nur wenige Tage, nachdem Sia mit einem anderen Mann, einem bärtigen Unbekannten, in Los Angeles gesehen wurde. Zudem wurde sie kürzlich bei einem Konzert von Katy Perry (40) gesichtet, wo sie ebenfalls von dem mysteriösen Begleiter begleitet wurde. Erst kürzlich hatte die Sängerin die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Dan Bernad eingereicht. Während ihrer zweijährigen Ehe hatte das Paar einen gemeinsamen Sohn, Somersault Wonder Bernad, auf die Welt gebracht. Seit der Trennung genießt Sia offenbar ihr Singleleben.

Und auch Harry wurde zuletzt eigentlich mit einer anderen Frau an seiner Seite in Verbindung gebracht: Lucy Hale (36) und der Netflix-Liebling überraschten ihre Fans im vergangenen März mit einem Beziehungs-Outing. Die Liaison der Pretty Little Liars-Berühmtheit und Harry sei jedoch nur etwas Lockeres und Unverbindliches gewesen. Der 28-Jährige ist für seine turbulente Liebeshistorie und sein Auftreten als "Bad Boy" im Reality-TV berüchtigt.

Getty Images Sia, Sängerin

Getty Images Harry Jowsey im Juli 2025

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Juni 2024

