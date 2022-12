Erste Geburt: Tammin Sursok hatte postpartale Depressionen

Offene Worte von Tammin Sursok (39). Die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Mann, der Filmproduzent Sean McEwen, haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Tochter Lemmon Bleu erblickte 2019 das Licht der Welt. Ihre erste Tochter Phoenix Emmanuel wurde hingegen schon 2013 geboren. Doch für Tammin ging die Geburt damals nicht nur mit Freude einher: Sie hatte danach mit postpartalen Depressionen zu kämpfen.

In einem Instagram-Video teilte die in Südafrika geborene Australierin Aufnahmen von sich, die offenbar während ihrer ersten Zeit als Mutter entstanden sind. Auf vielen davon sieht sie nachdenklich aus oder weint. "Der Tag, an dem meine Tochter geboren wurde, war der Tag, an dem ich mich als Mensch veränderte. Ich war nicht auf die tiefe Liebe vorbereitet, die ich an diesem Tag erlebte", erklärte die 39-Jährige. Ebenso wenig sei sie aber auch darauf vorbereitet gewesen, sich verloren zu fühlen, verwirrt, tieftraurig und voller Angst zu sein: "Die Erzählung von 'der besten Zeit deines Lebens' anderer Neu-Mamas wurde zu einem furchtbaren Nährboden für das Gefühl, ein Versager und nicht gut genug zu sein, weil es sich für mich nicht so anfühlte."

Doch Tammin versichert anderen Betroffenen, dass es besser wird – denn das sei bei ihr auch so gewesen. "Durch monatelange Ruhe, Therapie und Gemeinschaft konnte ich mich aus einem schwarzen Loch befreien, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich mich darin wiederfinden würde", erinnerte sie sich an ihren Weg der Heilung. Das Wichtigste sei, nicht aufzugeben.

