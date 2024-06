Sex im Schrank? Tammin Sursok gibt Einblicke in ihr Eheleben

Tammin Sursok (40) geht sehr offen mit ihrem Eheleben um. Dass sie keine Probleme hat, aus dem Nähkästchen zu plaudern, beweist sie auch bei ihrem Auftritt in dem "The Jess Rowe Big Talk Show"-Podcast. Denn dort plaudert sie mit der Gastgeberin über ihre Ehe – und ihr Sexleben mit ihrem Partner Sean McEwen. Die zweifache Mutter findet Sex sehr wichtig und hat viel Spaß daran. Mit zwei kleinen Kindern im Haus muss man allerdings kreativ werden, wenn es um Zweisamkeit geht. "Ich kann nicht glauben, dass ich das erzähle. Mein armer Mann. Wir mussten uns schon einmal im Kleiderschrank einschließen. Was hätten wir sonst tun sollen an einem Freitag in den Ferien?", scherzt sie.

Die "Pretty Little Liars"-Darstellerin vertritt eine sehr offene Einstellung zu Sex. Wie sie im Gespräch erklärt, bedeutet Sex für sie mehr als nur Vergnügen. Es hat auch etwas mit Verbundenheit zu tun, wenn man am verwundbarsten ist. "Wenn [Sean und ich] nicht mindestens alle zehn Tage Sex haben, werde ich ein bisschen gemein zu ihm. Er meint dann immer 'Ich kann es sehen, ich weiß'. Ich glaube, das ist einfach so, weil ich mich dann fühle, als wäre er nur mein Mitbewohner", erzählte sie weiter.

Sean und Tammin haben sich bereits im Jahr 2011 in Italien das Jawort gegeben und zehn Jahre später sogar ihr Gelübde erneuert. Sean war der Schauspielerin in all der Zeit ein großer Halt. Tammin litt nicht nur jahrelang an einer Essstörung, sondern durchlebte auch zwei Fehlgeburten. Wie sie 2019 auf Instagram teilte: "Aber wenn man zusammenhält, wenn es hart auf hart kommt, kann man alles überstehen. Du bist mein bester Freund, von dem Tag an, als ich das Eheversprechen gab, bis heute."

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und ihre Töchter im Juli 2022

Getty Images Tammin Sursok und ihre Familie, 2016

