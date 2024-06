Zähne verloren: So schlimm war Tammin Sursoks Essstörung

Tammin Sursok (40) geht sehr offen mit ihrer schwierigen Jugend um. Während eines Gespräches für den Podcast "The Jess Rowe Big Talk Show" erinnerte sie sich kürzlich an ihre Zeit bei "Home and Away" – und wie furchtbar es ihr während ihrer Zeit am Set ging. Denn die Schauspielerin hatte jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen. Sie erzählte, dass sie nur 42 Kilogramm gewogen, zwei Zähne verloren und ihre Magenschleimhaut komplett zerstört hatte. "Es gab nicht einen Moment, an dem ich am Tiefpunkt angekommen war. Es waren Jahre, in denen ich aus dem Tiefpunkt nicht mehr herauskam. Ich dachte einfach nur 'Das wars'", schilderte sie offen.

Schon 2019 öffnete sich Tammin gegenüber ihren Fans zum Thema Essstörung. Damals teilte sie auf Instagram ein Throwback-Pic von sich und warnte ihre Fans, dass "Bilder lügen können". Sie hatte damals geschrieben, dass sie ihre Essstörung schon im Alter von 15 entwickelte und dann acht weitere Jahre daran litt. Das Bild von damals sei am Höhepunkt ihrer Krankheit entstanden. Im aktuellen Interview meinte die zweifache Mutter dazu: "Es war eine andere Zeit gewesen, aber wie konnten sie [das "Home and Away"-Team] es nicht wissen? Warum haben sie nie etwas gesagt?"

Mittlerweile geht es der Schauspielerin besser. Wie sie in ihrem Posting verkündet hatte, wollte sie im Alter von 23 nicht mehr krank sein und suchte sich Hilfe. Seitdem hat sie "nie mehr zurückgesehen". Nachdem sie sich der Verbesserung ihrer Gesundheit gewidmet hatte, ergatterte sie eine Rolle in der Hit-Serie Pretty Little Liars – und feierte damit ihren internationalen Durchbruch.

Getty Images Tammin Sursok im Juni 2018

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und ihre beiden Töchter Lennon und Phoenix im Juli 2022

