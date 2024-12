Tammin Sursok erinnert sich an lebensbedrohliche Fehlgeburt

Tammin Sursok (41) teilt ein herzzerreißendes Video auf Instagram. In diesem öffnet sich der Pretty Little Liars-Star über einen schweren Schicksalsschlag. "Im Jahr 2017 hatte ich eine schreckliche Fehlgeburt. Ich ging in der 13. Woche zu einer Routineuntersuchung und mir wurde gesagt, dass es keinen Herzschlag gibt. Ich fing an, stark zu bluten und wurde eingeliefert, damit ich medizinisch behandelt werden konnte, um meine Schwangerschaft zu beenden", erinnert sich die Schauspielerin und enthüllt, dass sie sogar um ihr eigenes Leben bangen musste: "Wenn meine Ärzte und das medizinische Team nicht so schnell gehandelt hätten, wäre ich heute sicher nicht Mutter von zwei wunderschönen Töchtern."

2013 wurde Tammin erstmals Mama eines Mädchens, das auf den klangvollen Namen Phoenix Emmanuel Sursok-McEwen (11) hört. Die schreckliche Fehlgeburt, die rund vier Jahre später folgte, war jedoch nicht die erste der Seriendarstellerin. Auch 2016 endete eine Schwangerschaft vorzeitig. Die Geburt ihrer zweiten Tochter Lennon im Jahr 2019 war ebenfalls alles andere als leicht: Das Baby musste damals per Not-Kaiserschnitt geholt werden.

Mit dem Vater ihrer beiden Kinder, Sean McEwen, ist Tammin schon seit 2011 verheiratet – und überglücklich. Wie auch seine Ehefrau ist der Zweifachpapa als Schauspieler tätig und spielte unter anderem in "Sick Girl – Lügen haben kurze Beine" an der Seite von Nina Dobrev (35) mit. Tammin wurde vor allem durch ihre Rolle der Jenna in der Kultserie "Pretty Little Liars" bekannt, in der sie von 2010 bis 2017 mitwirkte. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist die Australierin außerdem als Sängerin tätig.

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und Sean McEwen mit ihren Töchtern Phoenix und Lennon, Juli 2024

