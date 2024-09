Tammin Sursok witzelt: Sie fliegt 20 Stunden nur für Kaffee

Tammin Sursok (41), bekannt aus der australischen Serie Pretty Little Liars, hat auf Instagram verraten, was sie immer als Erstes tut, wenn sie nach Australien zurückkehrt: Sie gönnt sich eine Tasse ihrer geliebten australischen Kaffeespezialität. In ihrer Story filmt die Schauspielerin ihre Hand in Erwartung einer Kaffeetasse, während sie durch den Flughafen und die Straßen von Sydney läuft, bis sie schließlich in einem Café die heiß ersehnte Tasse abholt. Für diesen Kaffee hat die in Nashville, Tennessee, lebende Tammin kurzerhand 14.000 Kilometer hinter sich gebracht und war ganze 20 Stunden unterwegs.

Tammin schwärmte auf Instagram von der Qualität des australischen Kaffees und fragte ihre Follower, ob sie dem zustimmen würden. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten: Viele Fans vermissen den australischen Kaffee ebenfalls, und ein Anhänger aus Melbourne gestand, dass er das Reisen wegen des schlechten Kaffees im Ausland nicht genießen könne. Ein anderer Fan scherzte, dass er gehofft habe, ihr erstes Ziel in Australien wäre ein Bunnings-Wurststand gewesen, was Tammin zum Lachen brachte. Das zeigt, wie eng die Schauspielerin trotz ihrer neuen Heimat mit Australien verbunden ist.

Neben ihren lustigen Geschichten über Kaffee und Reisen teilte Tammin vor Kurzem in ihrem Podcast "The S**t Show" eine peinliche Dating-Erfahrung. Sie erzählte von einem Date, bei dem der Mann die Rechnung in zwei unterschiedlichen Farben aufgeteilt habe, um detailliert zu zeigen, wer was bestellt hatte. Tammin beschrieb die Situation als "absolut schrecklich" und erinnerte sich daran, dass ihr Date mit einem blauen und sie mit einem pinken Highlighter markiert hatte, was beide bezahlen sollten. Ein zweites Date gab es vermutlich keins.

Getty Images Tammin Sursok im Juni 2018

Getty Images Tammin Sursok, TV-Star

