XL-Babybauch: Erwartet Tammin Sursok etwa erneut Nachwuchs?

Ist Tammin Sursok (39) etwa wieder in freudiger Erwartung? Seit 2011 ist die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin nun schon glücklich mit ihrem Mann Sean McEwen verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Töchter, die 2013 und 2019 zur Welt kamen. Weiterem Nachwuchs ist die dunkelhaarige Schönheit ebenfalls nicht abgeneigt. Nun präsentierte sich Tammin im Netz mit einem verdächtig runden Bauch – schwanger ist sie deshalb aber noch lange nicht.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 39-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, die sie am Set ihres neuen Projekts zeigen. Dabei fiel besonders ein Clip ins Auge, in dem sie mit einer deutlich erkennbaren Rundung zu sehen ist. In ihrem neuen Film schlüpft die in Südafrika geborene Beauty nämlich in die Rolle einer werdenden Mutter. Augenscheinlich hatte die "Braking for Whales"-Darstellerin auch jede Menge Spaß mit ihrem Fake-Babybauch, denn die Fans hörten sie in dem Video enthusiastisch singen: "Seht euch das Baby an. Seht euch das Baby an!".

"Der erste Tag unseres Films ist geschafft. Wir hatten so einen tollen Tag", meldete sie sich im Anschluss an die Dreharbeiten erneut bei ihren Fans. Sie fuhr fort, dass das Team sogar zwei Stunden früher als geplant fertig gewesen sei – natürlich ganz zur Freude der Mitwirkenden. Zudem verriet Tammin, dass sie nicht etwa an einem Weihnachtsfilm arbeite, sondern an einem Thriller.

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok, ehemalige "Pretty Little Liars"-Darstellerin

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok im November 2022

Instagram / tamminsursok Tammin Sursok und ihre beiden Töchter Lennon und Phoenix im Juli 2022

