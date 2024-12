Deshalb erzählt der "Wicked"-Film nur die halbe Geschichte

Der mit Spannung erwartete Musikfilm Wicked wird ab dem 12. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen sein. Wer sich jedoch auf die gesamte Geschichte der bekannten Bühnenvorlage freut, sollte wissen, dass der Film diese nur zur Hälfte erzählt. Trotz einer beeindruckenden Laufzeit von zwei Stunden und 40 Minuten endet der Streifen exakt an dem Punkt, an dem im Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" die Pause angesetzt ist. Für Stephen Schwartz, der sowohl an der Broadway-Produktion als auch an der Filmvariante mitgewirkt hat, ist der Grund für die Zweiteilung klar: Das Lied "Frei und schwerelos", das im Musical das Ende des ersten Aktes markiert. "Dieser Song verlangt einfach nach einer Pause. Jede Szene, die danach ohne Unterbrechung folgt, wirkt unpassend", erklärte der Songwriter gegenüber Variety.

Auch Regisseur Jon M. Chu (45) sah keine Möglichkeit, die gesamte Geschichte, die ursprünglich von Gregory Maguire als Roman veröffentlicht wurde, in einem einzigen Film zu erzählen. "Als wir versuchten, Songs zu kürzen oder Charaktere zu streichen, fühlten sich diese Entscheidungen wie fatale Kompromisse gegenüber dem Ausgangsmaterial an", erklärte der gebürtige Kalifornier im Interview. Fans müssen jedoch nicht allzu lange auf die Fortsetzung warten, denn "Wicked 2" soll bereits am 20. November 2025 in die Kinos kommen.

"Wicked" erzählt die Vorgeschichte zu dem weltberühmten Märchen "Der Zauberer von Oz" aus der Perspektive der beiden Hexen Glinda und Elphaba, gespielt von Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37). Im Mittelpunkt steht die komplexe Freundschaft der beiden Hauptfiguren, die bereits im Musical Millionen von Menschen tief berührte. Durch die Teilung des Films hoffen die Macher offenbar, noch intensiver in die Emotionen und Entwicklungen der Charaktere eintauchen zu können und den Zuschauern gleich zweimal ein unvergessliches Filmerlebnis zu bieten.

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Schauspielerinnen

