Neuer "Wicked"-Teaser gibt erste Einblicke in Fortsetzung

Die Fans des gefeierten Musical-Films Wicked können sich freuen: Im Rahmen der CinemaCon wurde der erste Trailer zum zweiten Teil "Wicked: For Good" präsentiert – das berichtet nun Deadline. Regisseur Jon M. Chu (45) war zusammen mit den Hauptdarstellerinnen Ariana Grande (Glinda) und Cynthia Erivo (Elphaba) vor Ort, um die Vorschau zu enthüllen. Ebenfalls auf der Bühne war Produzent Marc Platt. Während es keine musikalische Performance der Stars gab, sorgte der epische Trailer für Begeisterung. "Elphaba, ich weiß, dass du da draußen bist", sagt Glinda im Voice-over, während sie aus ihrem smaragdfarbenen Schloss kommt. Elphaba lässt sich auf den Balkon fallen: "Hier geht es um den Zauberer und mich." Die anwesenden Kinobetreiber reagierten mit überschwänglichem Applaus auf die ersten Einblicke in die heiß erwartete Fortsetzung, die die Geschichte der beiden Hauptfiguren weitererzählt.

Im neuen Film sind neben Ariana und Cynthia auch weitere bekannte Gesichter aus dem ersten Teil mit dabei: Jonathan Bailey (36) kehrt als Fiyero zurück, und Ethan Slater (32) wird erneut Boq spielen. Außerdem sind Marissa Bode als Nessarose, Michelle Yeoh (62) als Madame Morrible und Jeff Goldblum (72) als der Zauberer von Oz zu sehen. Die Dreharbeiten zu "Wicked: For Good" wurden bereits abgeschlossen – und Regisseur Jon M. Chu ist derzeit damit beschäftigt, beide Filme parallel für ihren Kinostart zu schneiden. Teil eins, der im November 2024 veröffentlicht wurde, war ein kommerzieller Erfolg und spielte umgerechnet über 691 Millionen Euro weltweit ein. Die Fortsetzung soll ebenso die Zuschauer in die magische Welt von Oz entführen und verspricht laut CinemaCon einen weiteren emotionalen und visuellen Höhepunkt.

Die "Wicked"-Geschichte basiert auf dem Bestseller "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West" von Gregory Maguire. Das Drehbuch für den Film schrieb Winnie Holzman, die auch schon das Bühnenstück adaptierte, zusammen mit Dana Fox. Die Filmmusik stammt von Stephen Schwartz, der die Lieder für das Originalmusical komponierte. Ariana und Cynthia mussten sich in der Rolle der mächtigen Hexen nicht nur gesanglich, sondern auch schauspielerisch beweisen. Die beiden Schauspielerinnen schwärmten schon bei früheren Gelegenheiten in Interviews von der Zusammenarbeit und ihrer Begeisterung für das fantastische Projekt, das Millionen Menschen begeistert. Der Kinostart von "Wicked: For Good" in Deutschland ist für den 20. November dieses Jahres angekündigt – die Fans zählen schon jetzt die Tage.

Getty Images Jon M. Chu, März 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, April 2025

