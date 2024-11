Zweiter Teil von "Wicked" hat einen offiziellen Starttermin

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans des Musicals "Wicked"! Die Verfilmung des Stücks mit Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) läuft demnächst in den deutschen Kinos an. Es handelt sich um eine Adaption des gefeierten Broadway- und West-End-Musicals. Jetzt wird vom offiziellen Account der Produktion auf X bekannt gegeben, wann der zweite Teil des Films erscheinen wird: Das Veröffentlichungsdatum wurde auf den 21. November 2025 festgelegt. Damit kommt die Fortsetzung rund ein Jahr nach dem ersten Teil in die Kinos.

Die ersten Kritiken der Zuschauer waren überwiegend positiv. Ebenfalls auf X betonen zahlreiche Kinogänger, dass "Wicked" sie zu Tränen gerührt habe. Einer der Fans des Musicals schwärmt auf der Plattform: "Ich habe geschluchzt. Ich werde nie über diese beiden [Cynthia und Ariana] hinwegkommen." Auch für andere Besucher war das Werk wohl "lebensverändernd" und ein unvergessliches Erlebnis. Nur wenige User äußern sich kritisch: "Es kommt nicht annähernd an das originale Musical heran."

Es scheint, als hätte die Produktion mit ihren Entscheidungen alles richtig gemacht. Der ursprünglich geplante Cast für die Hauptrollen der Hexen Elphaba und Glinda sah zu Beginn allerdings komplett anders aus. So sollte Stephen Daldry (63) eigentlich als Regisseur agieren und plante, Lady Gaga (38) die Rolle der Elphaba zu geben. Er ging mit der "Poker Face"-Interpretin laut Page Six sogar schon zur Besprechung der Details über. Ein Insider verriet: "Sie trafen sich, um über die Figur zu sprechen und darüber, wer sie sein würde. [Lady Gaga] wurde im Wesentlichen für seine Version gecastet, doch dann wurde es nichts."

Gareth Cattermole / Staff, Getty Images Europe Der Cast von "Wicked" auf der UK Premiere in London, November 2024

Getty Images Lady Gaga bei der Filmpremiere "The Joker: Folie à Deux" in Los Angeles

