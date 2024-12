Deshalb macht Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love" mit

Karina Wagner (28) ist die neue Single-Lady in der kommenden Staffel von Make Love, Fake Love im Jahr 2025. Das Ex-Bachelor-Girl begibt sich erneut auf die Suche nach der großen Liebe, diesmal in einer luxuriösen Villa in Griechenland. Dort wird sie mit mehreren Männern zusammenleben, von denen jedoch nicht alle Single sind. Einige der Teilnehmer sind vergeben und versuchen, Karina um den Finger zu wickeln, um die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen.

Die gebürtige Lüneburgerin ist seit über zwei Jahren Single und freut sich darauf, neue Erfahrungen zu sammeln. "Ich habe in letzter Zeit nicht viel gedatet", gibt sie im Interview mit RTL zu. "Warum nicht einfach mehrere Männer gleichzeitig kennenlernen und das nachholen, was ich in den letzten zwei Jahren verpasst habe?" Es scheint also vor allem an der größeren Auswahl an Männern zu liegen, dass Karina sich für "Make Love, Fake Love" entschieden hat. Doch bei all dem Spaß legt sie vor allem Wert auf Aufmerksamkeit und Romantik und wünscht sich einen Partner, der sie mit Ehrlichkeit und kleinen Aufmerksamkeiten überzeugt. "Ich möchte mit niemandem zusammen sein, der so gut lügen kann", betont sie und erklärt: "Dann kann er es auch mit mir machen. Vertrauen ist für mich das Wichtigste."

Karina ist sich der Herausforderung bewusst, die auf sie zukommt, wie sie im Interview auch klarstellt. "Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Lügner nicht enttarnen kann", gesteht sie offen und betont: "Man hat es ja auch in den letzten Staffeln schon gesehen, dass es vergebene Männer gibt, die sehr, sehr gut lügen können." Trotz ihrer Bedenken bleibt sie optimistisch und glaubt fest daran, dass man sich vor laufenden Kameras verlieben kann. Bereits bei "Bachelor in Paradise" fand sie kurzzeitig das Glück mit Gustav Masurek (35), auch wenn die Beziehung nach neun Monaten endete. Jetzt hofft sie, dass einer der Männer ihre Aufmerksamkeit mit kleinen Gesten und echter Zuneigung gewinnen kann.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Instagram Gustav Masurek und Karina Wagner

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige