Offiziell: Karina Wagner ist die "Make Love, Fake Love"-Lady

Heute werden die Reality Awards zum ersten Mal verliehen. Doch nebenbei wird auch eine weitere große Ankündigung gemacht. Make Love, Fake Love-Moderatorin Janin Ullmann (43) verkündet auf der Bühne, wer die neue Single-Lady ist. Ab dem 2. Januar wird Karina Wagner (28) die Männer auf Herz und Nieren prüfen, um herauszufinden, wer es wirklich ernst mit ihr meint und wer ihr nur etwas vorspielt. Janin verspricht, dass in der neuen Staffel Dinge passieren, die es nie zuvor gegeben hat.

Karina wurde durch die Show Der Bachelor bekannt. In der Datingshow kämpfte sie um das Herz von Niko Griesert (34). Danach ging es für sie zu Bachelor in Paradise, wo sie ihren späteren Freund Gustav Masurek (35) kennenlernte. Doch auch ihr Liebesglück sollte nicht halten. Nun nimmt Karina einen neuen Anlauf auf die große Liebe, indem sie bei "Make Love, Fake Love" nach ihrem passenden Gegenstück sucht.

Im vergangenen Jahr versuchte Antonia Hemmer (24) ihr Glück als Single-Lady. Sie hatte von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl bei Xander Stephinger, der tatsächlich eine Freundin hatte. Lisa Postel musste in der anderen Villa mitansehen, wie ihr Freund Antonia immer näherkam. Am Ende entschied sich Antonia tatsächlich für den Vergebenen, mit dem sie auch kurzzeitig eine Beziehung führte. Nach wenigen Monaten war allerdings wieder Schluss.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige