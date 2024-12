Familienfrieden ist König Charles' größter Weihnachtswunsch

König Charles III. (76) hat in der Weihnachtssaison alle Hände voll zu tun. Neben seinen vielen Terminen muss sich der britische Royal auch überlegen, was er sich zum großen Fest wünscht. Für den zweifachen Vater kommt laut einem Insider nur eine Sache infrage. "König Charles hat den Wunsch geäußert, seine Enkelkinder zu sehen - es gäbe nichts, was ihn mehr freuen würde, als wenn sie alle wieder vereint wären. Es gibt keine bessere Zeit als die Festtage, um die Familien zusammenzubringen", berichtet die Quelle gegenüber The Irish Star.

Seine Rolle als Opa schätzt der Regent demnach mehr als alles andere. Zu seinen Enkelkindern Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (11) und Prinz Louis (6) hat er viel Kontakt. Aber die Sprösslinge seines Sohnes Prinz Harry (40) sieht er nur selten. Schon im Spätsommer berichtete die Biografin Ingrid Seward im Gespräch mit Express: "Er möchte sie kennen und an ihrem Leben teilhaben, solange sie noch jung genug sind, um von seiner Weisheit zu lernen. Durch seine Krebserkrankung ist es für ihn noch wichtiger geworden, da er weiß, dass er nicht ewig leben wird."

Prinzessin Lilibet (3) und Prinz Archie (5) leben seit Harry und Meghans (43) Bruch mit der Königsfamilie in den USA und waren 2022 zuletzt in England. Charles' jüngster Sohn hat sich vor allem aus Sicherheitsbedenken für das Leben fernab der britischen Öffentlichkeit entschieden. In einer Stellungnahme, die unter anderem dem Mirror vorlag, betonte er vergangenes Jahr: "Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von zentraler Bedeutung und ein Ort, an dem sie sich ebenso zu Hause fühlen sollen wie dort, wo sie derzeit in den USA leben. Das kann nicht geschehen, wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu beschützen."

Getty Images König Charles III., Dezember 2023

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

