Nach Klage: Prinz Harry gibt emotionales Statement ab!

Er gibt tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt! Prinz Harry (39) hatte zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt. Gemeinsam waren sie in die USA gezogen, um sich ein eigenes Leben aufzubauen. Doch mit dem Ausstieg kamen auch die Nachteile: Das Vereinigte Königreich entschied, ihm aufgrund seines Rücktritts alle Sicherheitsvorkehrungen zu entziehen. Der Herzog von Sussex legte gegen die Entscheidung Einspruch ein. Im Rahmen der Verhandlung gibt Harry nun ein Statement ab!

Wie Mirror berichtet, verlas Harrys Anwältin Shaheed Fatima einen emotionalen Auszug aus einer schriftlichen Zeugenaussage des Herzogs von Sussex. "Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von zentraler Bedeutung und ein Ort, an dem sie sich ebenso zu Hause fühlen sollen wie dort, wo sie derzeit in den USA leben. Das kann nicht geschehen, wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu beschützen", erklärte er in dem Statement. Zudem sei er nicht bereit, seine Frau oder sich selbst während eines Besuchs in seiner Heimat in Gefahr zu bringen.

Bereits am Anfang des Prozesses warf der Sohn von König Charles (75) dem Royal and VIP Executive Committee (RAVEC) vor, bei der vorherigen Beurteilung seiner Sicherheitsbedürfnisse unfair und irrational gehandelt zu haben. Dieses hatte zuvor entschieden, ihm mit seinem Rücktritt alle Sicherheitsvorkehrungen zu entziehen.

