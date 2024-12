Reiner Calmund wurde während TV-Drehs vom Notarzt abgeholt

Im Kölner TV-Studio kam es während der Dreharbeiten der beliebten Kochshow Grill den Henssler am Mittwochabend zu einem Zwischenfall: Wie der Express berichtet, erlitt der Juror Reiner Calmund (76) am Set Kreislaufprobleme und wurde infolgedessen vom Notarzt abtransportiert. Der Fußballfunktionär wurde ins St. Vinzenz-Hospital in Nippes gebracht, wo er gründlich untersucht wurde. Die Ärzte diagnostizierten bei dem 76-Jährigen ein Vorhofflimmern, das heißt eine Form der Herzrhythmusstörung.

Und wie geht es Reiner jetzt? Im Gespräch mit der Zeitung gibt der Moderator am Donnerstag Entwarnung. "Mir geht's wieder gut", betont er. Bei den Dreharbeiten sei ihm einfach plötzlich schwindelig geworden. Er versichert: "Doch nach den Untersuchungen und Behandlungen kann ich schon wieder zeitnah die Klinik verlassen." Mit seinem typischen Humor fügt er hinzu: "Wir haben heute Drehpause, deshalb habe ich mir diesen Tag für den Krankenhaus-Check ausgesucht." Die Aufnahmen für die beliebte Kochshow dauern noch bis Sonntag, und der Publikumsliebling plant, wieder dabei zu sein.

Nach dem TV-Dreh für "Grill den Henssler" wolle Reiner jedoch etwas kürzertreten, wie er im Interview mit der Zeitung verrät. Nach Abschluss der aktuellen Staffel möchte sich der TV-Star eine Auszeit gönnen. Anfang Januar plant er einen vierwöchigen Urlaub in Asien, um zu entspannen und neue Energie zu tanken. Auch in den vergangenen Jahren hat Calli, wie er von seinen Fans genannt wird, vermehrt auf seine Gesundheit geachtet. Im Jahr 2020 unterzog er sich einer Magenverkleinerung und verlor seitdem über 90 Kilogramm Gewicht.

