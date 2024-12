So ist die Beziehung von Mike Tyson zu seinen sieben Kindern

Boxlegende Mike Tyson (58) hat sich in den letzten Jahren verstärkt seiner Familie zugewandt und arbeitet daran, die Beziehungen zu seinen sieben Kindern zu festigen. Der frühere Schwergewichtschampion ist Vater von Mikey, Ramsey, Amir, Miguel, Exodus, Milan und Morocco, die von vier verschiedenen Müttern stammen. Früher habe er laut Hello! seine Familie oft vernachlässigt und möchte das aber ändern: "Ich fange an, den Schmerz und die Auswirkungen davon zu spüren. Ich würde diese Beziehung gerne wieder aufleben lassen."

Seine älteste Tochter, Mikey Lorna Tyson, ist 1990 geboren und hat kürzlich ihren Weg in die Musikbranche gefunden. Aktuell arbeitet sie an ihrer ersten Single. Mikey, die aus einer Beziehung mit dem früheren Model Kimberly Scarborough stammt, hatte anfangs ein distanziertes Verhältnis zu ihrem Vater. Mike war in den frühen Jahren ihres Lebens aufgrund persönlicher Probleme und einer Gefängnisstrafe von 1992 bis 1995 abwesend. Nach seiner Freilassung bemühte er sich, stärker in ihrem Leben präsent zu sein, und unterstützt sie nun bei ihren musikalischen Ambitionen. Sein Sohn Ramsey, geboren 1996 aus der Ehe mit Monica Turner, engagiert sich als LGBTQIA+ Aktivist und arbeitet in der Filmbranche.

Auch seine anderen Kinder gehen ihre eigenen Wege: Amir, Jahrgang 1997, hat einen Abschluss in Journalismus und ist als Sportmoderator tätig – unter anderem für Boxkämpfe. Miguel wurde 2002 von Mikes damaliger Freundin Sol Xochitl zur Welt gebracht und ist ein talentierter Schlagzeuger und Pianist. Derzeit studiert er Psychologie und soziales Unternehmertum an der University of Southern California, bleibt jedoch bewusst der Öffentlichkeit fern. Milan, der 2008 mit Mikes dritter Frau Lakiha Spicer das Leben erblickte, strebt eine Karriere im Tennis an und erhält dafür tatkräftige Unterstützung von Mike. 2021 erklärte Mike in einem Podcast, dass sich die Familie durch Milans Leidenschaft für Tennis komplett verändert habe. Der tragische Verlust seiner Tochter Exodus im Jahr 2009, die bei einem Unfall ums Leben kam, war ein einschneidendes Erlebnis für Mike und führte zu einer grundlegenden Neuausrichtung in seinem Leben. Das jüngste Familienmitglied ist Morocco, der 2011 von Lakiha geboren wurde.

Getty Images Mike Tyson und Tochter Milan Tyson im Juli 2023 in Hollywood.

Getty Images Milan Tyson, Mike Tyson, Miguel Tyson, Morocco Tyson und Lakiha Tyson, im März 2018.

