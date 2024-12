Christian Lindner und Franca nach Babynews auf Red Carpet

Christian Lindner (45) und Franca Lehfeldt (35) überraschten vor wenigen Tagen mit tollen Nachrichten: Der Politiker und seine Frau erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Nun haben der FDP-Vorsitzende und die Journalistin ihr Babyglück erstmals öffentlich gezeigt. Bei der Veranstaltung "Ein Herz für Kinder" erschienen sie am Wochenende gemeinsam auf dem roten Teppich in Berlin, wo Franca stolz ihren Babybauch präsentierte. Obwohl sie keine Interviews gaben, wurde deutlich, wie sehr die beiden sich auf ihren gemeinsamen Nachwuchs freuen.

Franca hatte bereits Ende November, beim "WoMen on Top"-Event, ihren ersten Auftritt mit Babybauch. Bei dieser Veranstaltung traf die Moderatorin auf ihre Kollegin Katja Burkard (59) – und plauderte mit ihr über einige Details ihrer Schwangerschaft. "Sie fühlt sich großartig und es geht ihr super. Sie hat keine Schwangerschaftsbeschwerden – das ist ja das Allerwichtigste. Und sie freut sich sehr", verriet Katja im Anschluss im Interview mit RTL.

Christian und Francas erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt nach der Verkündung der Babynews hatte allerdings nicht nur für Begeisterung gesorgt. Bei der Gala, bei der Spenden für Kinder in Not gesammelt wurden, zeigte sich Christian nicht gerade von seiner großzügigsten Seite. Während Profi-Kicker Toni Kroos (34) tief in die Tasche griff und 100.000 Euro spendete, wählte der Spitzenkandidat einen Betrag von lediglich 2.000 Euro. Diese Summe begründete er mit seiner derzeitigen beruflichen Situation und spielte damit auf sein Ausscheiden aus der Ampelkoalition an. Damit sorgte der 45-Jährige bei den Zuschauern für Unmut und Verwunderung. "Ein Politiker mit einem Vermögen von ca. 5,5 Millionen Euro und 15.000 Euro Monatsgehalt will sich als Mittelloser darstellen? Wie weit entfernt kann man von der Realität sein?", schrieb einer von vielen Usern auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Burkhard und Franca Lehfeldt im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige