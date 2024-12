So geht es Franca Lehfeldt in ihrer ersten Schwangerschaft

Christian Lindner (45) und Franca Lehfeldt (35) überraschten am Samstag mit tollen Nachrichten: Der Politiker und seine Frau erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Kurz darauf feierte die Moderatorin schon ihren ersten öffentlichen Auftritt, bei dem sie stolz ihren Babybauch präsentierte. Bei diesem Event traf die 35-Jährige auf ihre Kollegin Katja Burkard (59), der sie einige Details verriet. Katja plauderte gegenüber RTL aus: "Sie fühlt sich großartig und es geht ihr super. Sie hat keine Schwangerschaftsbeschwerden – das ist ja das Allerwichtigste. Und, dass sie sich sehr freut."

Weitere Details hielt Franca auch gegenüber Katja unter Verschluss. "Sie meinte, dass sie jetzt ihr Glück für sich behalten will. Das ist natürlich schade für uns alle. Ich wüsste natürlich auch gerne mehr, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, was die beiden in der Zukunft geplant haben etc.", erklärt die "Punkt 12"-Moderatorin. Trotzdem könne sie natürlich Francas Entscheidung, weitere Details privat zu halten, voll und ganz verstehen. Was jedoch bereits bekannt ist: Christian und Francas Baby kommt voraussichtlich schon im Frühjahr 2025. "Franca ist bereits im sechsten, siebten Monat. Die beiden freuen sich sehr", berichtete ein Informant vor wenigen Tagen gegenüber Bild.

Über Franca und Christians Liebesgeschichte ist nicht viel bekannt. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt feierten der FDP-Vorsitzende und die Welt-Reporterin im Jahr 2018 bei den Wagner-Festspielen. Nach drei Jahren Beziehung wagte das Paar dann den nächsten Schritt: Im Jahr 2021 verlobten sie sich. Ein Jahr später folgte dann das Highlight. Auf der Insel Sylt gaben sich Christian und Franca das Jawort. Das Paar feierte mit rund 140 Gästen inklusive des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (66) und dessen Frau Britta Ernst.

Getty Images Katja Burkhard und Franca Lehfeldt im November 2024

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im September 2024

