Diesen Spitznamen haben Fans für "Der Bergdoktor"-Hans Sigl

Seit 2008 ist Hans Sigl (55) als Der Bergdoktor fester Bestandteil des ZDF-Programms. Doch wie sprechen ihn eigentlich seine Fans an, wenn sie ihm auf der Straße begegnen? Mit "Dr. Gruber" eher nicht, wie der Schauspieler augenzwinkernd verrät: "Am Anfang war es 'Hallo Bergdoktor', dann hat sich durchgesetzt: 'Martin, mein einziger Freund'", später sei es schlicht "Hallo Herr Sigl" gewesen. Über die Jahre habe sich jedoch "Mein einziger Freund" als fester Spitzname etabliert. Offenbar haben die Zuschauer in ihren Herzen einen ganz besonderen Platz für den sympathischen Arzt vom Wilden Kaiser reserviert.

Der legendäre Ausspruch "Martin, mein einziger Freund" hat eine überraschende Entstehungsgeschichte, wie Mark Keller (59), der in der Serie Dr. Kahnweiler spielt, in seinem Buch "Über Glück – Glaube fest daran und es wird zu dir kommen" enthüllt. Während eines Drehs habe er spontan den Satz eingefügt, als er seinen Kollegen in einer Szene am Telefon begrüßte. "Das stand so nie im Drehbuch", erklärt Keller, aber es habe perfekt zu seinem Charakter gepasst. So wurde die humorvolle Begrüßung fester Bestandteil der Serie und zu Hans' inoffiziellem Titel.

Schon mehr als 15 Jahre ist Hans glücklich mit seiner Frau Susanne verheiratet und Vater von zwei Kindern, Joana und Nepomuk, aus einer früheren Beziehung. Doch für den gebürtigen Österreicher endet Familie nicht beim Blut. "Ich habe das seltsame oder tolle Glück gehabt, eigentlich zwei Familien zu haben", berichtet er dem ZDF. Neben seiner echten Familie zählt er auch seine Bergdoktor-Kollegen zu seinem engsten Kreis – und das zeigt sich auch in der Weihnachtszeit. Monika Baumgartner (73), die von Beginn an seine Serienmutter spielt, meldet sich zu den Feiertagen jedes Jahr mit rührenden Worten. "Sie ruft an und sagt: 'Hallo Sohn, wo bist du?' Und ich antworte: 'Mutter, ich bin hier und da'", erzählt Hans.

Anzeige Anzeige

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Anzeige Anzeige

Getty Images Susanne Sigl und Hans Sigl bei der Bambi-Verleihung 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige