Kylie Jenner zeigt Stormi emotionales Schwangerschaftsvideo

Schon fast sieben Jahre ist es her, dass Kylie Jenner (27) ihr Video "An unsere Tochter" veröffentlichte, mit dem sie ihre Schwangerschaft ankündigte. In einem neuen rührenden Clip, den die Reality-TV-Bekanntheit auf TikTok postete, zeigt sie ihrer Tochter Stormi (6) die Aufnahme. An ihre Mutter heran gekuschelt, schaut die Kleine gebannt zwischen ihren Fingern auf den Bildschirm, auf dem erst ihre Großmutter Kris Jenner (69) im Krankenhaus bei den Vorbereitungen zur Geburt von Kylie zu sehen ist. In dem Video erzählte die damals 20-jährige Kris von geheimen Gelüsten: "Ich mag normale Pommes, aber sie mag Süßkartoffelpommes." Heute soll das anscheinend nicht mehr der Fall sein, weshalb Kylie lachend zugibt: "Das war wohl bloß Mama."

Kris taucht auch nochmal in Kylies Geburtsvideo auf und teilt eine süße Nachricht mit ihrer ungeborenen Enkeltochter: "Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen, dich kennenzulernen, dich zu küssen, dich zu lieben und dir Dinge beizubringen, die vielleicht nur ich und deine Mutter dir beibringen können." Bei diesen Worten fängt Stormi an, noch breiter zu lächeln und schmiegt sich enger an den The Kardashians-Star an.

Das ursprüngliche Ankündigungsvideo teilte die 27-Jährige einige Tage nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2018. Damals entschuldigte sie sich bei ihren Fans, dass sie diese so lange hatte im Unklaren schweben lassen. Die Unternehmerin erklärte, dass sie sich möglichst stressfrei auf ihre neue Rolle als Mutter habe vorbereiten wollen und ihr Babyglück deshalb erst einmal für sich behielt. Mittlerweile ist Kylie schon Mama von zwei Kids: Stormi und ihrem Sohn Aire (2). Auch, wenn die Kylie-Cosmetics-Gründerin im Netz ihr gemeinsames Leben meist makellos präsentiert, kämpfte sie in der Vergangenheit damit, so jung Kinder bekommen zu haben. "Der erste Teil meiner 20er bestand darin, Kinder zu bekommen, zu lernen, was mein persönlicher Stil war, und ihn dann zu verlieren", erzählte Kylie gegenüber Elle.

Instagram / krisjenner Stormi Webster und ihre Großmutter Kris Jenner

Instagram / krisjenner TV-Star Kylie Jenner mit ihren Kindern

