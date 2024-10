So beeinflussten Kylie Jenners Schwangerschaften ihre 20er

Kylie Jenner (27) wurde mit 19 Jahren mit ihrer Tochter Stormi (6) schwanger und bekam ihr zweites Kind, Sohn Aire (2), als sie 24 Jahre alt war. In einem Interview mit Elle sprach sie nun offen über die Erfahrung, so früh Mutter zu werden. Sie kämpfte damit, dass sie zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht wusste, wer sie ist. "Der erste Teil meiner 20er bestand darin, Kinder zu bekommen, zu lernen, was mein persönlicher Stil war, und ihn dann zu verlieren - ich wusste nicht, wie ich mich anziehen sollte, und nahm bei beiden Schwangerschaften über 27 Kilo zu", erklärte die Kylie-Cosmetics-Gründerin.

Vor allem litt die 27-Jährige unter einer postpartalen Depression nach der Geburt von Stormi. Sie habe sich ein Jahr lang fremdgesteuert gefühlt und auch nachdem sie ihren Sohn bekommen hatte, war sie eine Zeit lang sehr emotional. Trotz dieser Tiefen ist Kylie stolz darauf, wo sie heute ist: "Ich muss meinem jüngeren Ich Gnade erweisen", erklärte sie gegenüber dem Magazin. "Ich mag es nicht, zu viele Dinge im Leben zu bereuen. Ich denke, mein Weg hat mich heute hierher gebracht. Ich bin glücklich mit dem, wo ich bin, und muss einfach weitermachen." Mittlerweile hat sich Kylie gefunden. "Mit 27 fühle ich mich selbstbewusster und mehr denn je wie ich selbst", freute sie sich.

Auch im Liebesleben der Schwester von Kendall Jenner (28) scheint es besser zu laufen. Nachdem sich Kylie und Travis Scott (33), der Vater ihrer Kinder, trennten, datet der Reality-TV-Star nun seit über einem Jahr Timothée Chalamet (28). Obwohl die beiden ihre Romanze ziemlich geheim halten, werden sie immer mal wieder bei romantischen Dates entdeckt. Und auch die Familienplanung soll schon ein Thema bei den beiden sein: Gegenüber Life & Style plauderte ein Insider aus, dass Kylie den Dune-Schauspieler gefragt haben soll, ob er mit ihr eine Familie gründen möchte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

