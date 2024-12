Nach Oma Elviras Tod: Anna Ermakova legt eine Netz-Pause ein

Anna Ermakova (24) legt eine Social-Media-Pause ein. Das Model möchte sich Zeit für sich selbst nehmen. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala vor wenigen Tagen erklärte sie im Interview mit RTL: "Ja, das war ein bisschen eine schwierige Zeit mit meiner Familie und so und mit der Presse. Es macht die Dinge nur komplizierter, wenn du in den sozialen Medien präsent bist." Die Tochter von Boris Becker (57) trauert um den Verlust ihrer Oma Elvira Becker. Deswegen zieht sie sich vorerst von Instagram und Co. zurück. "Ich bin ein privater Mensch, wenn es um familiäre Beziehungen geht", erklärte die Tochter von Angela Ermakova.

Anna erkannte für sich selbst: "Es ist wichtig, einen Gang herunterzuschalten, um auf sich selbst aufzupassen und kreativ zu sein. Tanze, schwimme, singe, lass es raus, dann komm zurück, wenn du bereit bist und gib dein Bestes." Der Verlust von Elvira war für Boris besonders schwer. Der Tennisspieler wurde von seiner Mutter in allen Lebenslagen unterstützt. Die Nachricht ihres Todes wurde dem Sportler per Telefon mitgeteilt, da er zurzeit in Mailand lebt.

Die Trauerfeier fand am vergangenen Samstag statt. Die gesamte Familie war anwesend – bis auf Anna. "Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet", äußerte sich die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin gegenüber Bild. Für Anna sei es wichtig, dass die Trauer im Vordergrund stehe.

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Dezember 2023

Getty Images Anna Ermakova im Juni 2023

