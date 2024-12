Schließt Gloria Glumac Freundschaftscomeback mit Kim aus?

Eigentlich waren Gloria Glumac (32) und Kim Virginia Hartung (29) ganz gute Freundinnen. Vor wenigen Tagen kamen dann allerdings Liebesgerüchte um die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und Glorias Ex-Freund Nikola Glumac (28) auf – für die Pferdeliebhaberin ein Schlag ins Gesicht! Immerhin schüttete sie Kim während der Trennung 2022 regelmäßig ihr Herz über den volltätowierten Realitystar aus. Im Promiflash-Interview stellt Gloria nun klar: Die Freundschaft mit Kim ist Geschichte! "Wenn so ein Move von einer normal guten Freundin kommt, ist ein Freundschaftscomeback für mich einfach ausgeschlossen", gibt sie zu verstehen.

Kim hat in Glorias Augen offenbar eine Grenze überschritten, die für sie in Freundschaften nicht akzeptabel ist. "'Bros before Hoes' ist so ein Ehrenkodex, den man hat und wenn jemand den nicht einhält … ich will nicht riskieren, dass wenn irgendwann mal bei Micha und mir Schluss ist, dass die Alte sich dann Micha krallt. Solche Leute brauche ich nicht in meinem Freundeskreis, da wird dann aussortiert", wettert die Hundebesitzerin im Interview mit Promiflash und stichelt abschließend: "Der Müll trägt sich bekanntlich selbst heraus."

Bevor Kim und Nikola ihre Kennenlernphase offiziell machten, äußerte sich Gloria bereits auf Instagram zu der neu entflammenden Liebe. Die Tatsache, dass Kim in der Vergangenheit wohl kein gutes Haar an Nikola gelassen hat, schockierte die Sommerhaus-Teilnehmerin am meisten. "Zumal diese 'Freundin' extrem schlecht damals über ihn geredet hat und ihn mir ausgeredet hat", sprudelte es aus Gloria heraus. Von diesen Aussagen lassen sich Kim und Nikola aber nicht beeindrucken – die beiden turteln auf Social Media, was das Zeug hält.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit Gloria Glumac

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

