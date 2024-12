Bitter: Manuel Neuer erleidet bei Zusammenprall Rippenbruch

Manuel Neuer (38) geht unfreiwillig früher in die Bundesliga-Winterpause. Eigentlich beginnt diese erst am 22. Dezember, doch der Torwart des FC Bayern wird sowohl bei den letzten zwei Bundesliga-Spielen in diesem Jahr als auch beim Champions-League-Spiel gegen Donezk nicht mit auf dem Rasen stehen. Das DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen in der vergangenen Woche verlief nämlich doppelt bitter für den Fußballstar: In der 17. Minute kam es zu einem Zusammenprall mit Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong. Dafür erhielt Manuel nicht nur die rote Karte und musste das Spielfeld sofort verlassen – er verletzte sich auch! Zunächst war nur die Rede von Rippenschmerzen, doch jetzt bestätigt Trainer Vincent Kompany auf der Bayern-Pressekonferenz, dass Manu sich bei dem Foul einen Rippenbruch zugezogen hat.

Niedergeschlagen erklärt der Bayern-Coach in der Pressekonferenz: "Er hat einen Rippenbruch. Das heißt, wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen. Wichtig ist, dass es jetzt heilt." Vincent hofft jedoch inbrünstig darauf, dass der Torwart pünktlich nach der Bundesliga-Winterpause wieder seinen Platz im Tor einnehmen kann: "Hoffentlich ist Manuel ab Januar wieder von Anfang an dabei. Es ist nicht schlimm, nur mit so vielen Spielen kurzfristig ist es wahrscheinlich zu früh."

Manu ist derzeit nicht der einzige Spieler der Mannschaft, der dem Trainer Sorgen bereitet. Neben dem Keeper fehlen acht weitere Topspieler beim kommenden Champions-League-Spiel gegen Donezk. Kingsley Coman und Alphonso Davies sind beide durch einen Faserriss im linken hinteren Oberschenkel spielunfähig. João Palhinha muss wegen eines Bündelrisses in den rechten Adduktoren vom Rand aus das Spiel beobachten, ebenso Josip Stanisic aufgrund eines Außenbandrisses im rechten Knie. Hiroki Ito fällt bereits seit Ende Juli aufgrund eines Mittelfußbruchs aus. DFB-Star Serge Gnabry (29) klagt über Knieprobleme, und auch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane (31), fällt bereits seit Anfang Dezember aufgrund eines Muskelfaserrisses im rechten hinteren Oberschenkel aus. Sven Ulreich, Manus erster Ersatzmann im Tor, blieb den vergangenen Spielen aus "privaten Gründen" ebenfalls fern.

Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024

Getty Images Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München

