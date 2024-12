Diesen Modetrick übernahm Prinzessin Kate von der Queen

Prinzessin Kate (42) glänzt bei öffentlichen Auftritten immer wieder mit einem besonderen modischen Trick, den sie von der verstorbenen Königin Elizabeth II. (✝96) übernommen hat, wie ein Experte gegenüber OK! berichtet: Sie entscheidet sich für eine einzige Farbe und bleibt dabei – von Kopf bis Fuß beziehungsweise vom federbesetzten Fascinator im Haar bis hin zum royalen Schuhwerk. So wählte die beliebte Adlige beispielsweise für den Weihnachtsgottesdienst im letzten Jahr ein vollständig weißes Outfit und setzte damit auf genau die Technik, die bereits die Queen strahlen ließ. Während die verstorbene Monarchin jedoch leuchtende Farben bevorzugte, wählt Kate häufig eher dezente und gedeckte Töne.

Ein aktueller Auftritt der 42-Jährigen in einem burgunderroten Mantel und dazu passenden Accessoires zeigt, dass Kate den Stiltrick mit ihrer ganz eigenen Note übernommen hat. Dabei sei die Wahl der Farben keineswegs dem Zufall überlassen, wie Modeexperten betonen. So assoziierte das Forbes Magazine das rote Outfit, das sie kürzlich für einen ihrer ersten Auftritte nach ihrer krankheitsbedingten Pause wählte, mit Stärke und Widerstandskraft. Mit dieser durchdachten Garderobe vermittelt Kate Botschaften, die weit über bloße Ästhetik hinausgehen und als moderne Interpretation der königlichen Mode überzeugen.

Ganz unabhängig von ihrer Kleiderwahl zeigt sich Kate seit ihrer Krönung 2023 stets engagiert und auf die Gemeinschaft bedacht. Insbesondere der von der Royal Foundation unterstützte Weihnachtsgottesdienst "Together At Christmas" ist ein Herzensprojekt, dem sich die Britin mit Leidenschaft widmet. Royal-Experte Robert Jobson betonte gegenüber OK!, wie sehr Kate davon begeistert ist, die Menschen zusammenzubringen. Sie sehe die Veranstaltung als "perfekte Möglichkeit", dies zu verwirklichen. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen sie im vergangenen Jahr konfrontiert war, setzt sie alles daran, den Erfolg der Veranstaltung auch in diesem Dezember fortzuführen.

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren Kindern im Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024 in London

