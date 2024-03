"Tränen": Prinzessin Kates Team schockiert von Krebsdiagnose

Prinzessin Kates (42) Diagnose ist auch für ihr Team schwer. Nachdem wochenlang über ihren Gesundheitsstatus spekuliert worden war, verriet die britische Royal-Lady am Freitag, dass sie an Krebs erkrankt ist. Eine Schocknachricht – nicht nur für sie, ihre Familie und die Öffentlichkeit. Laut einem Insider von Express seien ihre Angestellten sehr erschüttert darüber. "Die Mitglieder des königlichen Haushalts [seien] von der Nachricht zutiefst betroffen" und "in Tränen aufgelöst" gewesen, als sie von ihrer Erkrankung erfahren haben. Ob sie schon vor dem emotionalen Video der Dreifachmama darüber Bescheid wussten, ist nicht bekannt.

Es ist gut möglich, dass das Team der 42-Jährigen erst mit dem Rest von der Welt von ihrer Krankheit erfuhr. Denn wie ein weiterer Informant gegenüber Us Weekly preisgab, haben viele der Mitarbeiter die Frau von Prinz (39) William nach ihrer Bauch-OP nicht zu Augen bekommen. "Einige von Kates leitenden Angestellten konnten sie weder sehen noch mit ihr sprechen und sie wussten nicht einmal von der Operation, bevor sie angekündigt wurde, sodass sie davon überrascht wurden", erklärte die Quelle. "Nur wenige" hätten gewusst, wie es ihr wirklich ging.

Prinz Harry und Herzogin Meghan (42) gehörten wohl auch nicht mit zu den Eingeweihten. Auch sie sollen erst am Freitag von ihrer Krebsdiagnose erfahren haben. Kurz darauf meldeten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex aber mit öffentlichen Genesungswünschen für ihre Schwägerin. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", schrieben sie in ihrem Statement, das unter anderem The Telegraph vorliegt. Außerdem soll sich das Ehepaar auch bereits privat bei William und Kate gemeldet haben.

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Wiliam, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

