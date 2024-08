Prinzessin Kate will trotz Krebsdiagnose gelassen bleiben

Im März 2024 gab Prinzessin Kate (42) bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Seitdem kämpft die Ehefrau von Prinz William (42) gegen die Krankheit an. Doch trotz ihres schweren Schicksals soll Kate gelassen bleiben. "Sie ist eine Person, die Lösungen finden und sich über den Lärm und das Drama erheben will, und ich denke, angesichts dessen, was sie durchgemacht hat, will man keine Zeit mit Lärm und Drama verschwenden, wenn man etwas mit seiner Gesundheit zu tun hat", erklärt der Royal-Experte Robert Jobson gegenüber Hello!.

Seit ihrer Diagnose soll Kate vor allem eine Sache wichtiger denn je sein: die Zeit mit ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). "[...] Ich glaube, sie hat erkannt, dass sie nur eine Chance hat. Sie hat drei kleine Kinder, und die müssen an erster Stelle stehen." Bereits vor ein paar Wochen verriet Robert in einem Interview mit Us Weekly, wie sehr Kate ihr Familienleben priorisiert. "Wann immer es möglich ist, fährt [Kate] die Kinder zur Schule und bringt sie zur Schule, und sie legt Wert darauf, auch bei Schulaufführungen und Sportveranstaltungen dabei zu sein. Die Prinzessin glaubt, dass es so wichtig ist, die kleinen Dinge zu tun und sie konsequent zu tun."

Kates Krebsdiagnose bewegt die Welt. Wie der Sovereign Grant Report vor wenigen Tagen enthüllte, erhielten Kate und ihr Schwiegervater König Charles (75), der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, 27.620 Briefe mit Genesungswünschen. Wie People berichtete, bedankten sich die beiden öffentlich für die Anteilnahme. "Ich bin überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigungen in den letzten Monaten. Sie haben für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige schwierige Zeiten geholfen", erklärte Kate vor wenigen Wochen in einer Botschaft.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

Getty Images Prinzessin Kate, König Charles und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2024

