Jan Böhmermann bringt Klassiker "Hallo Spencer" zurück

Das neueste nostalgische Projekt von Jan Böhmermann (43) wird insbesondere Fans der 1980er und 1990er Jahre begeistern. Mit dem Film "Hallo Spencer" bringt der Moderator die Figuren der legendären TV-Serie zurück auf die Bildschirme, wie Serienjunkies nun berichtet. Der Film erzählt die Geschichte von Jakob Sesam, einem ehemaligen Erfinder, der mit seinen Puppen in einer alten Disco lebt. Diese steht jedoch kurz vor dem Verkauf. Daher muss Jakob dringend zehn Millionen Euro auftreiben, um einen drohenden Abriss zu verhindern. Zur Rettung plant er, gemeinsam mit seinen Puppen einen Film zu drehen.

Neben der Hauptfigur Jakob Sesam, dargestellt von Rainer Bock, sind Victoria Trauttmansdorff, Margarita Broich (64), Achim Hall und Jens Harzer in weiteren Rollen zu sehen. Jan, der das Drehbuch schrieb und die Produktion übernahm, rückt mit dem Film die Herausforderungen in den Fokus, mit denen Künstler in der heutigen Medienlandschaft konfrontiert sind. Der Film wird am 25. Dezember 2024 auf ZDFneo ausgestrahlt und ist bereits ab dem 13. Dezember in der ZDF-Mediathek verfügbar. Es handelt sich nicht nur um ein nostalgisches Revival, sondern auch um eine satirische Abrechnung, die den Zuschauern die Frage nach dem Wert von Kunst näherbringen soll.

Jan ist vor allem als Moderator bekannt – er tritt aber auch regelmäßig als Gast in anderen Shows auf. Mit Projekten wie "Neo Magazin Royale" hat er sich einen Namen als Satiriker gemacht. Seine Auswahl an Themen zeigt häufig eine Vorliebe für medienkritische Inhalte, was sich auch in seinem neuesten Projekt deutlich widerspiegelt. Für viele Fans wird dieser Film eine Reise in die eigene Kindheit und gleichzeitig eine humorvolle Reflexion aktueller Kreativ- und Marktmechanismen sein.

