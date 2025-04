600 Kilometer: Jan Böhmermann meistert seine E-Roller-Tour

Jan Böhmermann (44) hat es geschafft: Nach einer sechstägigen Reise auf einem E-Scooter erreichte der Satiriker und Moderator sein Ziel in Chemnitz. Am Mittwoch strömten rund 120 Fans zum Karl-Marx-Denkmal, dem "Nischel", um den Abschluss seiner ungewöhnlichen Deutschlandtour mitzuerleben. Nach insgesamt 600 Kilometern rief er dort laut Berichten von MDR als Erstes nach einem Bier und teilte seinen Anhängern mit, dass die Tour nicht nur lehrreich, sondern vor allem "nett und richtiggehend schön" gewesen sei. Als einzige Enttäuschung bezeichnete er das Wetter in Hessen.

Seine Tour, die er passend "Deutschland - Eine Erfahrung" nannte, führte ihn auf seinem E-Scooter quer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen – durch Flüsse, Felder und Städte. Auf der Route habe der Entertainer durchweg positive Erfahrungen gemacht. Das sei für ihn eine Bestätigung gewesen, "dass dieser Geist, den ich vermute in der Welt und in den Kommentaren, dass der vielleicht nur virtuell ist und gar nicht so viel mit der Wirklichkeit zu tun hat." Der TV-Moderator vermutet also, dass der Hass und die Negativität, die er online oft zu spüren bekommt, gar nicht die Wirklichkeit widerspiegeln.

Das ungewöhnliche Projekt wurde auf den Social-Media-Kanälen des "ZDF Magazin Royale" dokumentiert, dessen Moderator Jan seit 2020 ist. Bereits vor Beginn der Reise hatte er erklärt, den Weg ohne große Vorbereitung antreten zu wollen, um Deutschland abseits der typischen Klischees zu erleben. Jan ist bekannt dafür, sich auf unkonventionelle Projekte einzulassen und Kreativität mit Gesellschaftskritik zu verbinden. Fans können sich die Erlebnisse der E-Scooter-Tour dann am 25. April in Böhmermanns ZDF-Show anschauen.

Getty Images Jan Böhmermann, April 2023

ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, Moderator von "ZDF Magazin Royale"

