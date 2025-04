Jan Böhmermann will 600 Kilometer mit E-Scooter zurücklegen

Jan Böhmermann (44) hat sich ein ungewöhnliches Abenteuer vorgenommen: Der Moderator wird mit einem E-Scooter die 600 Kilometer lange Strecke von Köln-Ehrenfeld bis nach Chemnitz zurücklegen. "Deutschland - Eine Erfahrung" nennt er die Tour, bei der er ohne Drehbuch unterwegs sein und Deutschlands Vielfalt auf seine ganz eigene Weise erleben will. Die Fahrt führt ihn bei Wind und Wetter quer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen – begleitet von seinem treuen Scooter "Kadmos". Wie lange die Reise dauert, bleibt offen. Alles hänge, so gibt das ZDF bekannt, von den Straßenverhältnissen, dem Wetter und Böhmermanns Ausdauer ab. Eines steht jedoch schon fest: Am 11. April startet die Herausforderung für Jan.

Unterstützt wird das Vorhaben durch die Social-Media-Kanäle des "ZDF Magazin Royale", welche die Reise in Echtzeit dokumentieren werden. Allen voran auf Instagram soll es regelmäßig Updates zu Böhmermanns Fortschritt geben: Wo ist er gerade unterwegs? Welche Hürden warten auf ihn? Und wird er überhaupt in Chemnitz ankommen? Der gesamte Trip wird zudem in der Spezialausgabe des "ZDF Magazin Royale" am Freitag, dem 25. April 2025, um 23 Uhr gezeigt. Bereits ab 20 Uhr desselben Tages wird die Doku in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.

Das Deutschland-Projekt ist nicht das erste Mal, dass Jan mit kreativen Ideen überrascht. Der in Bremen geborene Moderator, der seit Jahren für seine bissige Satire bekannt ist, schafft es immer wieder, Grenzen zu überschreiten und das Publikum mit neuen Formaten zu begeistern. Abseits der Kameras hält sich Jan meist bedeckt und gibt nur wenige Einblicke in sein Privatleben. Eines ist jedoch sicher: Sein jüngstes Vorhaben, mit einem E-Scooter das Land zu durchqueren, zeigt einmal mehr, dass er für außergewöhnliche Projekte immer zu haben ist und keine Scheu vor großen Herausforderungen hat.

ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, Moderator von "ZDF Magazin Royale"

Getty Images Jan Böhmermann, April 2023

