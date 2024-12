K-Pop-Star V von BTS erreicht fünftes Mal Billboard Hot 100

Der koreanische Sänger Kim Taehyung (28), besser bekannt als V von der weltberühmten Band BTS, hat gemeinsam mit dem Sänger Hyo Shin einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Ihre musikalische Kollaboration "Winter Ahead" ist in die prestigeträchtigen Billboard Hot 100 eingestiegen und hat Platz 99 erreicht. Der Song wurde am 29. November veröffentlicht und markiert bereits zum fünften Mal ein Soloprojekt von V, mit dem er in dieser renommierten Chartliste vertreten ist.

"Winter Ahead" ist ein Jazz-Pop-Track, der durch die harmonische Verschmelzung der Stimmen von V und Hyo Shin besticht. Laut einer Meldung von Billboard vom 9. Dezember wurde der Song für die Chartwoche vom 14. Dezember auf Platz 99 notiert. Die ungewöhnliche Zusammenarbeit der beiden Künstler hat für viel Aufsehen gesorgt, da sie jeweils für ihre individuellen Musikstile bekannt sind und gemeinsam eine neue musikalische Dimension geschaffen haben. Fans und Kritiker weltweit zeigen sich begeistert von der Zusammenarbeit.

V, geboren am 30. Dezember 1995, hat sich nicht nur als Mitglied von BTS einen Namen gemacht, sondern auch als Solokünstler beeindruckende Erfolge erzielt. Seine vorherigen eigenen Songs haben mehrfach hohe Chartplatzierungen erreicht und zeigen seine Vielseitigkeit als Künstler. Hyo Shin ist ein etablierter Sänger in Südkorea, bekannt für seine gefühlvollen Balladen und seine kraftvolle Stimme. Die Zusammenarbeit der beiden wurde von vielen als überraschend, aber äußerst gelungen empfunden. Die Fans hoffen nun auf weitere gemeinsame Projekte der beiden Ausnahmetalente, die bewiesen haben, dass die Verbindung verschiedener Musikstile zu etwas Einzigartigem führen kann.

Collage: Getty Images, Instagram / thv Collage: Kim Taehyung und Park Hyo Shin.

Getty Images BTS, koreanische Band

