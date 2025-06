Showeinlage: So lässig beenden BTS-Stars RM und V Militär

K-Pop-Fans aufgepasst – es gibt tolle News aus Südkorea: Kim Namjoon (30) und Kim Taehyung (29), besser bekannt als RM und V der Boygroup BTS, haben ihren offiziellen Wehrdienst beendet. Am Dienstag wurden die beiden in Chuncheon City unter tosendem Jubel von etwa 200 Fans begrüßt. RM legte sogar eine kleine Showeinlage hin und spielte auf seinem Saxofon, während sein Kollege bis über beide Ohren strahlte, wie Videos auf TikTok zeigen. Als Zeichen dafür, dass beide den Wehrdienst erfolgreich gemeistert haben, gaben sich die Sänger die Hände und salutierten, ehe sie den Militärstützpunkt in Richtung Heimat verließen. Mit ihrer Entlassung ist ein Comeback von BTS nun tatsächlich zum Greifen nah.

RM und V traten im Dezember 2023 ihren Dienst bei der Armee an. Zuvor begannen bereits Jin (32), J-Hope (31) und Suga (32) ihre Ausbildung. Ersterer wurde bereits im Juni 2024 entlassen, ihm folgte schließlich J-Hope. Suga alias Min Yoongi erfüllt momentan noch seine Pflicht als Sozialdienstleister, was eine Alternative zum Wehrdienst ist. Er soll in den kommenden Wochen mit seiner Arbeit fertig werden. Die beiden jüngsten Mitglieder der K-Pop-Gruppe, Jimin (29) und Jungkook (27), sollen bereits morgen entlassen werden, wie ihre Agentur BigHit Music im Netz bestätigte. Sobald alle Musiker fertig sind, wollen sie noch in diesem Jahr wieder zurück auf die Bühne – wann, ist aber noch unklar.

BTS hatte eine Sondergenehmigung erhalten, die es ihnen erlaubt, den Dienst bei der Armee aufzuschieben, bis sie mindestens 30 Jahre alt sind. 2023 mussten die sieben Superstars schließlich aber loslegen. Währenddessen hielten sie ihre Fans aber auf dem Laufenden – beispielsweise präsentierten sie sich auf Instagram mit kahl rasierten Köpfen. Zu diesem Schritt sind alle Männer während ihrer Zeit auf den Stützpunkten aufgefordert. In Südkorea sind alle Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren dazu verpflichtet, eine 18- bis 21-monatige Militärausbildung im Rahmen des Wehrpflichtsystems abzuleisten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die BTS-Stars RM und V im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Twitter / BTS_twt J-Hope, Jimin, Jungkook und Suga von BTS im Dezember 2023

Anzeige Anzeige