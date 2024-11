BTS wird das Gruppen-Comeback doch erst 2026 feiern können

2025 sollte für die koreanische Band BTS das Jahr des großen Comebacks werden. Aktuell sind fünf der sieben Mitglieder allerdings immer noch dabei, ihren Pflichtdienst im koreanischen Militär abzuleisten – bisher wurde immer angenommen, dass spätestens im nächsten Jahr alle aus der Wehrpflicht entlassen sein sollten. Der Vorsitzende von HYBE Management, an welches BTS vertraglich gebunden ist, wendet sich in einem Report nun an die Öffentlichkeit und erklärt: "Wir halten derzeit Gespräche mit den einzelnen Mitgliedern, die Gruppen-Aktivitäten auf 2026 zu verlegen."

Die Fans der Band zeigen sich verständnisvoll. "Sie werden Zeit brauchen, sich wieder an das Leben als K-Pop-Idole zu gewöhnen", schreibt ein Mitglied der Fangemeinde, die von der Band auf den Namen "Army" getauft wurde, auf X. Andere meinen: "Es ist vollkommen egal, wann sie wieder zusammen auftreten. Hauptsache sie haben sich im nächsten Jahr schon alle wieder!" und "Sie verdienen eine Pause nach ihrer Zeit beim Militär" oder auch "Umso mehr Zeit habe ich, genügend Geld für zukünftige Konzerttickets zu sparen. Gut so!" Manche scherzen sogar: "Sie brauchen nur Zeit, um ihre Haare wieder lang wachsen zu lassen." Bekanntlich müssen koreanische Männer vor dem Eintritt in die Wehrpflicht nämlich ihren Kopf kahl scheren.

Vielleicht müssen die Fans aber gar nicht mehr lange auf neue Musik ihrer Idole warten – denn immerhin können die einzelnen Mitglieder auch Solo-Projekte veröffentlichen. In den folgenden Monaten werden sie nacheinander aus dem Militär entlassen. Jin (31), der bereits im frühen Sommer dieses Jahres aus dem Wehrdienst entlassen wurde, wird in wenigen Tagen sein erstes Solo-Album "Happy" veröffentlichen. Sein Bandkollege J-Hope (30), der vor wenigen Wochen seinen Wehrdienst abgeschlossen hat, steht ebenfalls wieder in der Öffentlichkeit.

Twitter / BTS_twt J-Hope, Jimin, Jungkook und Suga von BTS im Dezember 2023

Getty Images Jin, BTS-Mitglied

