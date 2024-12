Label-Streit: NewJeans meiden Gruppennamen bei Auftritt

NewJeans haben am vergangenen Wochenende inmitten des Vertragschaos um sich und ihr Label wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden – doch nicht unter dem eigentlichen Namen der K-Pop-Girlgroup! Wie Allkpop berichtet, sind die Musikerinnen beim Konzert in der Incheon Inspire Arena in Südkorea aufgetreten, ohne ihren Gruppennamen zu erwähnen. Es handelte sich dabei um ihren ersten Auftritt, nachdem NewJeans zuletzt angekündigt hatten, nicht länger mit ihrem Label ADOR arbeiten zu wollen. Statt sich als NewJeans vorzustellen, nannten Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein nur ihre eigenen Namen und zogen damit die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich.

Auf der Bühne fehlten zudem sämtliche Hinweise auf den Namen oder das Logo der Gruppe, was die ungewöhnliche Atmosphäre weiter verstärkte. Lediglich bei der Ankündigung wurde NewJeans namentlich erwähnt. Diese ungewöhnliche Situation verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste lebhafte Diskussionen in der Fangemeinde aus. Einige Fans scherzten darüber, andere bezeichneten den Auftritt humorvoll als "bizarr tragisch-komisches Schauspiel".

Währenddessen spitzt sich die Kontroverse um die Kündigungsabsicht von NewJeans weiter zu. Führende Organisationen der Unterhaltungsindustrie haben Stellungnahmen veröffentlicht und die Gruppe aufgefordert, ihre Entscheidung zurückzuziehen. Am 6. Dezember rief die Korea Entertainment Producers Association die Künstlerinnen dazu auf, "ihre unvernünftigen Forderungen zurückzunehmen und zu ihren normalen Aktivitäten zurückzukehren". Grund für die Vertragskündigung der K-Pop-Stars war, dass sie während der Zusammenarbeit mit ADOR "absichtliche Fehlkommunikation und Manipulation in mehreren Bereichen" erlebt hätten, wie sie bei einer Pressekonferenz erklärten.

Getty Images Hanni, Mitglied der K-Pop-Gruppe NewJeans

Getty Images Haerin, Danielle, Hanni, Minji und Hyein von NewJeans, November 2024

