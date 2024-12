Mit Beleidigungen: Wilson fordert Gigi Birofio zum Kampf auf

Zwischen den beiden Love Island VIP-Feinden Gigi Birofio (25) und Wilson Coenen herrscht eine geladene Stimmung. In seiner Instagram-Story fordert Wilson seinen TV-Kollegen mit provozierenden Worten zum Boxkampf auf. Im Post schreibt er: "Du Fremdgeher, komm kämpfen bei Fame Fighting, wenn du Eier hast." Darauf folgen Beleidigungen wie "Du Schminkfresse" und "Junkie." Gigi reagiert auf die Story – er schlägt einen privaten Kampf vor: "Du Lutscher, was habe ich davon, gegen dich bei Fame Fighting zu kämpfen [...] du bist ein Nichts, privat."

Die beiden Reality-Teilnehmer gerieten schon bei "Love Island VIP" heftig aneinander. Der TV-Casanova warf Wilson vor, ein falsches Spiel mit seiner guten Freundin Melissa Damilia (29) zu spielen. Das kam bei Wilson weniger gut an: Kopf an Kopf und komplett geladen standen sich die beiden plötzlich in der Show gegenüber. "Vier Frauen hast du gehabt. Du hast bei jeder Frau das Gleiche gesagt. Was ist das? Sei doch ehrlich," beschuldigte Wilson ihn aggressiv. Er bezog sich mit dem Fremdgeh-Kommentar auf Gigis Ex-Partnerin Dana Feist. Der Italiener betrog sie, und Gerüchten zufolge bandelte Wilson mit ihr während der Dreharbeiten an.

Für Gigi könnte das die Chance sein, seine Boxkünste noch einmal unter Beweis zu stellen. Er nahm im vergangenen Jahr schon einmal an den Reality-Boxkämpfen teil und bekam nach drei Runden einen K.O.-Schlag von Can Kaplan verpasst. Der Kampf war heiß begehrt, da beide sich zuvor wegen Cans Ex-Freundin Walentina Doronina (24) in die Haare bekommen hatten. Der Vollblut-Italiener zollte ihm nach dem Kampf über Instagram großen Respekt: "Probs an Can. Der beste Kämpfer des Abends. Er hat super gekämpft."

RTLZWEI / ITV Studios Germany Melissa Damilia und Wilson Coenen bei "Love Island VIP"

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

