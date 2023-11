Boxkampf verloren: Gigi Birofio zollt Can Kaplan Respekt!

Er zeigt sich als fairer Verlierer! Am Samstag trat Gigi Birofio (24) gegen Can Kaplan beim Box-Event "Fame Fighting" an. In Runde drei schlug Can seinen Gegner schließlich K.O. und holte sich somit den Sieg. Einige Fans vermuten seitdem, dass der 27-Jährige bereits Box-Erfahrung hat. Das dementiert der Reality-TV-Star jedoch. Nun meldet sich Gigi erstmals seit seiner Niederlage zu Wort – und zollt Can dabei seinen Respekt!

In seiner Instagram- Story findet der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer ziemlich nette Worte für Can. "Probs an Can. Der beste Kämpfer des Abends. Er hat super gekämpft", lobt er seinen Gegner. Gigi gesteht, dass er eigentlich mit einem festen Sieg gerechnet habe. "Ich dachte, ich gehe rein und gehe nach Hause. Ich dachte: Erste Runde, ciao ciao", räumt der 24-Jährige ein. Auch zu den Gerüchten rund um Cans angebliche Vorerfahrung im Ring äußert sich der Italiener kurz.

"Ich habe den Kampf an jeden Profi-Boxer geschickt und alle haben gesagt, dass dieser Typ schon mal gekämpft hat", berichtet Gigi. Unterstellen wolle er Can jedoch nichts. "Wenn es stimmt, dass Can noch nie gekämpft hat, dann ist er echt ein Naturtalent", lobt der Reality-Star seinen Rivalen.

Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Gigi Birofio, TV-Star

